النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خبير طقس": أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر".. اليوم

جازان أجواء معتدلة.. وغيوم على الرياض والشرقية وشمال المملكة

قال خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أجواء باردة على معظم المملكة، وباردة جداً بالشمالية، وانخفضت درجة الحرارة فجر اليوم السبت بمعظم المناطق، عدا مكة المكرّمة تميل للبرودة، وجازان أجواء معتدلة.

وسُجّلت أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر"، وجازان (24) والرياض (9) مئوية، وغيوم على شمالي الرياض والشرقية وشمال المملكة.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خبير طقس": أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر".. اليوم
سبق

قال خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أجواء باردة على معظم المملكة، وباردة جداً بالشمالية، وانخفضت درجة الحرارة فجر اليوم السبت بمعظم المناطق، عدا مكة المكرّمة تميل للبرودة، وجازان أجواء معتدلة.

وسُجّلت أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر"، وجازان (24) والرياض (9) مئوية، وغيوم على شمالي الرياض والشرقية وشمال المملكة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:14 AM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:24 AM

"خبير طقس": أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر".. اليوم

جازان أجواء معتدلة.. وغيوم على الرياض والشرقية وشمال المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
59

قال خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أجواء باردة على معظم المملكة، وباردة جداً بالشمالية، وانخفضت درجة الحرارة فجر اليوم السبت بمعظم المناطق، عدا مكة المكرّمة تميل للبرودة، وجازان أجواء معتدلة.

وسُجّلت أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر"، وجازان (24) والرياض (9) مئوية، وغيوم على شمالي الرياض والشرقية وشمال المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,002
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,770
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,933
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,774

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة