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"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على تبوك والجوف والشمالية

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة تبوك الجوف الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على تبوك والجوف والشمالية
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:00 PM

"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على تبوك والجوف والشمالية

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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