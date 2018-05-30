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أمانة الأحساء تطرح 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية

تتضمّن 38 نشاطاً تجارياً و8 مواقع للأنشطة المالية

طرحت أمانة الأحساء 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمّن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.

أمانة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الأحساء تطرح 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية
سبق

طرحت أمانة الأحساء 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمّن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
03:16 PM

أمانة الأحساء تطرح 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية

تتضمّن 38 نشاطاً تجارياً و8 مواقع للأنشطة المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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طرحت أمانة الأحساء 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمّن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.

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