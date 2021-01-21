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المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

أكدت رفضها القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد
سبق

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:37 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
06:23 PM

المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

أكدت رفضها القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
588

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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