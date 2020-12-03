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لعشاق "البيتزا".. 8 نصائح تقلل "أضرارها"

قليل من اللحم وكثير من الخضروات

يحرص الناس على مراعاة نظام غذائي صحي، حتى يحافظوا على لياقتهم، أو لتفادي الأمراض الخطيرة التي تنجم عن السمنة وزيادة الوزن؛ لكن هذه المقاومة تنهار في بعض الأحيان أمام بعض الوجبات الشهية.

وتلقى بعض الوجبات المشبعة بالدهون مثل البرغر والبيتزا والبطاطس المقلية، إقبالًا كبيرًا، وسط تساؤلات حول الطرق الممكنة لخفض الضرر، ما دام الابتعاد عنها بشكل كامل أمرًا صعبًا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تشير التقديرات إلى أن قطعة واحدة متوسطة من بيتزا "بيبيروني"، مثلًا، تحتوي على 311 سعرة حرارية، وهو رقم كبير، والأدهى من ذلك أنها تضم 13.5 غرامات من الدهون، منها 5.5 غرامات مشبعة، إضافة إلى 720 غرامًا من الصوديوم.

وبحسب موقع "فود نيتوورك"؛ فإن بعض الخطوات بوسعها أن تجعل البيتزا أقل ضررًا.

عجينة البيتزا من القمح

وأولى النصائح، أن يتم تحضير عجينة البيتزا من القمح الكامل؛ لأن هذا يُمِد الجسم بعناصر مغذية مهمة مثل الألياف والبروتين.

أجبان أقل دسما

أما النصيحة الثانية فهي استخدام أجبان أقل دسمًا، مثل جبن "الموتزاريلا" ذي الدسم المنزوع نسبيًّا، أو جبن "البارميزان" قليل الدسم.

الفطر بدلًا من اللحوم

ولجعل البيتزا أقل ضررًا؛ يمكن تعويض اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل فطر "المشروم أو عيش الغراب".

لحم قليل الدهن

أما في حال كنت مصرًّا على إضافة اللحم؛ فمن الأفضل أن تضع لحمًا قليل الدهن؛ فضلًا عن تقديم الوجبة مع سلطة صحية؛ لأنها ستساعد على الشعور بالشبع وعدم تناول قطع كثيرة.

أكثر من الخضراوات

ويوصي خبراء الصحة بالإكثار من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوي على عدد من الفيتامينات، كما ينبغي على من يأكل البيتزا أن ينتبه أيضًا إلى الكمية التي يأكلها؛ لأن الناس غالبًا ما يكثرون ويضيفون صلصات "الكاتشب" و"المايونيز".

الصلصة في البيت

وبما أن صلصة البيتزا التي نضعها فوق العجينة تضم نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة؛ فمن الأفضل أن نحضّر الصلصة في البيت؛ حتى تكون طرية وأكثر فائدة من الناحية الصحية.

ابتعد عن المشروبات الغازية

أما المشروبات الغازية فيوصي الخبراء بالابتعاد عنها، لأنها تضم نسبة عالية من السكر، ومن الأفضل أن يتناول محبو البيتزا وجبتهم إلى جانب سلطة فقط.

البيتزا في البيت

لكن تناول بيتزا بهذه المواصفات، يتطلب تحضيرها في البيت؛ لأن ما يباع في الخارج قد لا يراعي كافة هذه النصائح؛ لا سيما عندما يكون المنتج رخيص الثمن.

البيتزا

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لعشاق "البيتزا".. 8 نصائح تقلل "أضرارها"
سبق

يحرص الناس على مراعاة نظام غذائي صحي، حتى يحافظوا على لياقتهم، أو لتفادي الأمراض الخطيرة التي تنجم عن السمنة وزيادة الوزن؛ لكن هذه المقاومة تنهار في بعض الأحيان أمام بعض الوجبات الشهية.

وتلقى بعض الوجبات المشبعة بالدهون مثل البرغر والبيتزا والبطاطس المقلية، إقبالًا كبيرًا، وسط تساؤلات حول الطرق الممكنة لخفض الضرر، ما دام الابتعاد عنها بشكل كامل أمرًا صعبًا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تشير التقديرات إلى أن قطعة واحدة متوسطة من بيتزا "بيبيروني"، مثلًا، تحتوي على 311 سعرة حرارية، وهو رقم كبير، والأدهى من ذلك أنها تضم 13.5 غرامات من الدهون، منها 5.5 غرامات مشبعة، إضافة إلى 720 غرامًا من الصوديوم.

وبحسب موقع "فود نيتوورك"؛ فإن بعض الخطوات بوسعها أن تجعل البيتزا أقل ضررًا.

عجينة البيتزا من القمح

وأولى النصائح، أن يتم تحضير عجينة البيتزا من القمح الكامل؛ لأن هذا يُمِد الجسم بعناصر مغذية مهمة مثل الألياف والبروتين.

أجبان أقل دسما

أما النصيحة الثانية فهي استخدام أجبان أقل دسمًا، مثل جبن "الموتزاريلا" ذي الدسم المنزوع نسبيًّا، أو جبن "البارميزان" قليل الدسم.

الفطر بدلًا من اللحوم

ولجعل البيتزا أقل ضررًا؛ يمكن تعويض اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل فطر "المشروم أو عيش الغراب".

لحم قليل الدهن

أما في حال كنت مصرًّا على إضافة اللحم؛ فمن الأفضل أن تضع لحمًا قليل الدهن؛ فضلًا عن تقديم الوجبة مع سلطة صحية؛ لأنها ستساعد على الشعور بالشبع وعدم تناول قطع كثيرة.

أكثر من الخضراوات

ويوصي خبراء الصحة بالإكثار من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوي على عدد من الفيتامينات، كما ينبغي على من يأكل البيتزا أن ينتبه أيضًا إلى الكمية التي يأكلها؛ لأن الناس غالبًا ما يكثرون ويضيفون صلصات "الكاتشب" و"المايونيز".

الصلصة في البيت

وبما أن صلصة البيتزا التي نضعها فوق العجينة تضم نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة؛ فمن الأفضل أن نحضّر الصلصة في البيت؛ حتى تكون طرية وأكثر فائدة من الناحية الصحية.

ابتعد عن المشروبات الغازية

أما المشروبات الغازية فيوصي الخبراء بالابتعاد عنها، لأنها تضم نسبة عالية من السكر، ومن الأفضل أن يتناول محبو البيتزا وجبتهم إلى جانب سلطة فقط.

البيتزا في البيت

لكن تناول بيتزا بهذه المواصفات، يتطلب تحضيرها في البيت؛ لأن ما يباع في الخارج قد لا يراعي كافة هذه النصائح؛ لا سيما عندما يكون المنتج رخيص الثمن.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:46 AM

لعشاق "البيتزا".. 8 نصائح تقلل "أضرارها"

قليل من اللحم وكثير من الخضروات

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,050

يحرص الناس على مراعاة نظام غذائي صحي، حتى يحافظوا على لياقتهم، أو لتفادي الأمراض الخطيرة التي تنجم عن السمنة وزيادة الوزن؛ لكن هذه المقاومة تنهار في بعض الأحيان أمام بعض الوجبات الشهية.

وتلقى بعض الوجبات المشبعة بالدهون مثل البرغر والبيتزا والبطاطس المقلية، إقبالًا كبيرًا، وسط تساؤلات حول الطرق الممكنة لخفض الضرر، ما دام الابتعاد عنها بشكل كامل أمرًا صعبًا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تشير التقديرات إلى أن قطعة واحدة متوسطة من بيتزا "بيبيروني"، مثلًا، تحتوي على 311 سعرة حرارية، وهو رقم كبير، والأدهى من ذلك أنها تضم 13.5 غرامات من الدهون، منها 5.5 غرامات مشبعة، إضافة إلى 720 غرامًا من الصوديوم.

وبحسب موقع "فود نيتوورك"؛ فإن بعض الخطوات بوسعها أن تجعل البيتزا أقل ضررًا.

عجينة البيتزا من القمح

وأولى النصائح، أن يتم تحضير عجينة البيتزا من القمح الكامل؛ لأن هذا يُمِد الجسم بعناصر مغذية مهمة مثل الألياف والبروتين.

أجبان أقل دسما

أما النصيحة الثانية فهي استخدام أجبان أقل دسمًا، مثل جبن "الموتزاريلا" ذي الدسم المنزوع نسبيًّا، أو جبن "البارميزان" قليل الدسم.

الفطر بدلًا من اللحوم

ولجعل البيتزا أقل ضررًا؛ يمكن تعويض اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل فطر "المشروم أو عيش الغراب".

لحم قليل الدهن

أما في حال كنت مصرًّا على إضافة اللحم؛ فمن الأفضل أن تضع لحمًا قليل الدهن؛ فضلًا عن تقديم الوجبة مع سلطة صحية؛ لأنها ستساعد على الشعور بالشبع وعدم تناول قطع كثيرة.

أكثر من الخضراوات

ويوصي خبراء الصحة بالإكثار من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوي على عدد من الفيتامينات، كما ينبغي على من يأكل البيتزا أن ينتبه أيضًا إلى الكمية التي يأكلها؛ لأن الناس غالبًا ما يكثرون ويضيفون صلصات "الكاتشب" و"المايونيز".

الصلصة في البيت

وبما أن صلصة البيتزا التي نضعها فوق العجينة تضم نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة؛ فمن الأفضل أن نحضّر الصلصة في البيت؛ حتى تكون طرية وأكثر فائدة من الناحية الصحية.

ابتعد عن المشروبات الغازية

أما المشروبات الغازية فيوصي الخبراء بالابتعاد عنها، لأنها تضم نسبة عالية من السكر، ومن الأفضل أن يتناول محبو البيتزا وجبتهم إلى جانب سلطة فقط.

البيتزا في البيت

لكن تناول بيتزا بهذه المواصفات، يتطلب تحضيرها في البيت؛ لأن ما يباع في الخارج قد لا يراعي كافة هذه النصائح؛ لا سيما عندما يكون المنتج رخيص الثمن.

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