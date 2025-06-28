النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصورة الأكثر إعجابًا.. ولي العهد يتقدم رؤساء دول الـ20

سجلت صور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية، تداولًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما سطر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الإعجاب ضمن تعليقاتهم على الصور واللقطات التي ظهر فيها سمو ولي العهد؛ في ظل الحفاوة التي استقبل بها من رؤساء الدول.

الصورة الأكثر إعجابًا والتي التُقطت مساء اليوم، ونشرها المصور بندر الجلعود، ظهَر فيها سمو ولي العهد يتقدم رؤساء عدد من الدول؛ حيث يسير خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخلفه الرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصورة الأكثر إعجابًا.. ولي العهد يتقدم رؤساء دول الـ20
سبق

سجلت صور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية، تداولًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما سطر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الإعجاب ضمن تعليقاتهم على الصور واللقطات التي ظهر فيها سمو ولي العهد؛ في ظل الحفاوة التي استقبل بها من رؤساء الدول.

الصورة الأكثر إعجابًا والتي التُقطت مساء اليوم، ونشرها المصور بندر الجلعود، ظهَر فيها سمو ولي العهد يتقدم رؤساء عدد من الدول؛ حيث يسير خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخلفه الرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
03:10 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:06 PM

الصورة الأكثر إعجابًا.. ولي العهد يتقدم رؤساء دول الـ20

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
9,863

سجلت صور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية، تداولًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما سطر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الإعجاب ضمن تعليقاتهم على الصور واللقطات التي ظهر فيها سمو ولي العهد؛ في ظل الحفاوة التي استقبل بها من رؤساء الدول.

الصورة الأكثر إعجابًا والتي التُقطت مساء اليوم، ونشرها المصور بندر الجلعود، ظهَر فيها سمو ولي العهد يتقدم رؤساء عدد من الدول؛ حيث يسير خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخلفه الرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,342
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,695
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,077

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة