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"صحة عسير" تطلق حملة مكافحة الأمراض الطفيلية عبر 36 فرقة

رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي (البؤري) في عدة محافظات بالمنطقة

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة في تنفيذ حملتها الموسمية للقضاء على الأمراض الطفيلية في محايل ومربة والجهيفة والنجفة والمجاردة والفرشة والربوعة وردوم وسريان وريدة وذهب، من خلال تنفيذ حملات رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي (البؤري).

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن عدد الفرق التي سوف تقوم بتنفيذ الحملة بلغت (36) فرقة عبر 73 سيارة متنقلة بها (282) من القوى العاملة بمختلف الفئات .

وأضاف آل شايع أن عدد المنازل بلغ ( 2015 ) منزلاً في (117) قرية، وأن الحملة تستمر لمدة خمسة أيام إلى جانب رفع مستوى التوعية الصحية من قبل أقسام المكافحة بالمنطقة.

صحة عسير مكافحة نواقل المرض والأمراض المديرية العامة للشؤون الصحية

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"صحة عسير" تطلق حملة مكافحة الأمراض الطفيلية عبر 36 فرقة
سبق

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة في تنفيذ حملتها الموسمية للقضاء على الأمراض الطفيلية في محايل ومربة والجهيفة والنجفة والمجاردة والفرشة والربوعة وردوم وسريان وريدة وذهب، من خلال تنفيذ حملات رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي (البؤري).

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن عدد الفرق التي سوف تقوم بتنفيذ الحملة بلغت (36) فرقة عبر 73 سيارة متنقلة بها (282) من القوى العاملة بمختلف الفئات .

وأضاف آل شايع أن عدد المنازل بلغ ( 2015 ) منزلاً في (117) قرية، وأن الحملة تستمر لمدة خمسة أيام إلى جانب رفع مستوى التوعية الصحية من قبل أقسام المكافحة بالمنطقة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:32 PM

"صحة عسير" تطلق حملة مكافحة الأمراض الطفيلية عبر 36 فرقة

رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي (البؤري) في عدة محافظات بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة في تنفيذ حملتها الموسمية للقضاء على الأمراض الطفيلية في محايل ومربة والجهيفة والنجفة والمجاردة والفرشة والربوعة وردوم وسريان وريدة وذهب، من خلال تنفيذ حملات رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي (البؤري).

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن عدد الفرق التي سوف تقوم بتنفيذ الحملة بلغت (36) فرقة عبر 73 سيارة متنقلة بها (282) من القوى العاملة بمختلف الفئات .

وأضاف آل شايع أن عدد المنازل بلغ ( 2015 ) منزلاً في (117) قرية، وأن الحملة تستمر لمدة خمسة أيام إلى جانب رفع مستوى التوعية الصحية من قبل أقسام المكافحة بالمنطقة.

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