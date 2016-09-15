النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية في جدة

شقيقه: قدمنا بلاغًا لدى الشرطة ونناشد البحث عنه

تبحث الجهات الأمنية بجدة عن مواطن يدعى فايز بن ناصر الشهري يبلغ من العمر 40 عامًا يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما هرب من طوارئ مستشفى الصحة النفسيه بجدة أثناء مراجعته لاستكمال علاجه.
وقال شقيق "الهارب" إنه اختفى منذ السادسة مساء الأربعاء الماضي، حيث ورده اتصال من المدير المناوب بالمستشفى يفيد باختفاء شقيقه.

ورصدت كاميرات المراقبة المريض وهو يغادر الطوارئ رغم وجود والدته معه.

وأضاف: تم تسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية وإرفاق خطاب من المستشفى للشرطة يفيد بهروبه، موضحًا أن شقيقي يعاني من اضطرابات نفسية والعلامة الفارقة به وجود كيس دهني على خده الأيسر ولديه ميلان في الظهر، ونطالب من يعثر عليه بالتكرم بالاتصال على هذه الأرقام ٠٥٤١٠٠٤٢١٦ -٠٥٤٢٦١٥٤٦٧.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية في جدة
سبق

تبحث الجهات الأمنية بجدة عن مواطن يدعى فايز بن ناصر الشهري يبلغ من العمر 40 عامًا يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما هرب من طوارئ مستشفى الصحة النفسيه بجدة أثناء مراجعته لاستكمال علاجه.
وقال شقيق "الهارب" إنه اختفى منذ السادسة مساء الأربعاء الماضي، حيث ورده اتصال من المدير المناوب بالمستشفى يفيد باختفاء شقيقه.

ورصدت كاميرات المراقبة المريض وهو يغادر الطوارئ رغم وجود والدته معه.

وأضاف: تم تسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية وإرفاق خطاب من المستشفى للشرطة يفيد بهروبه، موضحًا أن شقيقي يعاني من اضطرابات نفسية والعلامة الفارقة به وجود كيس دهني على خده الأيسر ولديه ميلان في الظهر، ونطالب من يعثر عليه بالتكرم بالاتصال على هذه الأرقام ٠٥٤١٠٠٤٢١٦ -٠٥٤٢٦١٥٤٦٧.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
06:02 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:07 PM

هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية في جدة

شقيقه: قدمنا بلاغًا لدى الشرطة ونناشد البحث عنه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
13
25,621

تبحث الجهات الأمنية بجدة عن مواطن يدعى فايز بن ناصر الشهري يبلغ من العمر 40 عامًا يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما هرب من طوارئ مستشفى الصحة النفسيه بجدة أثناء مراجعته لاستكمال علاجه.
وقال شقيق "الهارب" إنه اختفى منذ السادسة مساء الأربعاء الماضي، حيث ورده اتصال من المدير المناوب بالمستشفى يفيد باختفاء شقيقه.

ورصدت كاميرات المراقبة المريض وهو يغادر الطوارئ رغم وجود والدته معه.

وأضاف: تم تسجيل بلاغ لدى شرطة الجنوبية وإرفاق خطاب من المستشفى للشرطة يفيد بهروبه، موضحًا أن شقيقي يعاني من اضطرابات نفسية والعلامة الفارقة به وجود كيس دهني على خده الأيسر ولديه ميلان في الظهر، ونطالب من يعثر عليه بالتكرم بالاتصال على هذه الأرقام ٠٥٤١٠٠٤٢١٦ -٠٥٤٢٦١٥٤٦٧.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة