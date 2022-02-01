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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق ضوابط الرعي والصيد والدخول

للحد من استنزاف الموارد والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته

تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم الثلاثاء ضوابط الرعي والصيد والدخول والاحتطاب للحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته.

وأوضحت أنه يمنع الرعي داخل حدود مناطق الحجرة، ويُستثنى من منع الرعي أهالي المدن والقرى والهجر في منطقة الحجرة ممن يحملون التصريح. مشيرة إلى أنه يُسمح بالتنزه للعموم وفق اشتراطات الهيئة.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بالرعي أو التنزه في "محمية التيسية" إلا بتصريح، ويُسمح لأهالي مركز الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة.

وأكدت الهيئة منع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأشارت إلى أنه في حال المخالفة فإنه سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤١ ولوائحه التنفيذية.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد بدأت في 10 يناير 2022م باستقبال طلبات الحصول على تصاريح الرعي لأهالي مناطق الحجرة التي تشمل قرى وهجر: "لينة، روضة الهباس، شعبة نصاب، الخشيبي وأم رضمة".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق ضوابط الرعي والصيد والدخول
سبق

تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم الثلاثاء ضوابط الرعي والصيد والدخول والاحتطاب للحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته.

وأوضحت أنه يمنع الرعي داخل حدود مناطق الحجرة، ويُستثنى من منع الرعي أهالي المدن والقرى والهجر في منطقة الحجرة ممن يحملون التصريح. مشيرة إلى أنه يُسمح بالتنزه للعموم وفق اشتراطات الهيئة.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بالرعي أو التنزه في "محمية التيسية" إلا بتصريح، ويُسمح لأهالي مركز الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة.

وأكدت الهيئة منع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأشارت إلى أنه في حال المخالفة فإنه سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤١ ولوائحه التنفيذية.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد بدأت في 10 يناير 2022م باستقبال طلبات الحصول على تصاريح الرعي لأهالي مناطق الحجرة التي تشمل قرى وهجر: "لينة، روضة الهباس، شعبة نصاب، الخشيبي وأم رضمة".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:25 AM

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق ضوابط الرعي والصيد والدخول

للحد من استنزاف الموارد والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته

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منصور الشلاقي - الرياض
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تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم الثلاثاء ضوابط الرعي والصيد والدخول والاحتطاب للحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته.

وأوضحت أنه يمنع الرعي داخل حدود مناطق الحجرة، ويُستثنى من منع الرعي أهالي المدن والقرى والهجر في منطقة الحجرة ممن يحملون التصريح. مشيرة إلى أنه يُسمح بالتنزه للعموم وفق اشتراطات الهيئة.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بالرعي أو التنزه في "محمية التيسية" إلا بتصريح، ويُسمح لأهالي مركز الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة.

وأكدت الهيئة منع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأشارت إلى أنه في حال المخالفة فإنه سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤١ ولوائحه التنفيذية.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد بدأت في 10 يناير 2022م باستقبال طلبات الحصول على تصاريح الرعي لأهالي مناطق الحجرة التي تشمل قرى وهجر: "لينة، روضة الهباس، شعبة نصاب، الخشيبي وأم رضمة".

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