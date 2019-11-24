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الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام متواصلَيْن، كان ثمرتهما تحقيق العديد من الإنجازات، كان آخرها فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2021م. مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له الأثر البالغ على منسوبي القطاع كافة من خلال العمل والسعي الحثيث لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأهدى مجلس الإدارة بطولة دوري أبطال آسيا 2021م التي حققها الفريق الأول لكرة القدم إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهـده الأمين -حفظهما الله-؛ إذ كان لدعمهما وعنايتهما بالقطاع الرياضي عظيم الأثر في هذا الإنجاز، الذي يدفعهم لبذل المزيد من الجهد لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، ورفع اسم السعودية في المنافسات القارية والعالمية.

وسأل المجلس الهلالي في الختام المولى القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد
سبق

رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام متواصلَيْن، كان ثمرتهما تحقيق العديد من الإنجازات، كان آخرها فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2021م. مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له الأثر البالغ على منسوبي القطاع كافة من خلال العمل والسعي الحثيث لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأهدى مجلس الإدارة بطولة دوري أبطال آسيا 2021م التي حققها الفريق الأول لكرة القدم إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهـده الأمين -حفظهما الله-؛ إذ كان لدعمهما وعنايتهما بالقطاع الرياضي عظيم الأثر في هذا الإنجاز، الذي يدفعهم لبذل المزيد من الجهد لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، ورفع اسم السعودية في المنافسات القارية والعالمية.

وسأل المجلس الهلالي في الختام المولى القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
01:49 AM

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام متواصلَيْن، كان ثمرتهما تحقيق العديد من الإنجازات، كان آخرها فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2021م. مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له الأثر البالغ على منسوبي القطاع كافة من خلال العمل والسعي الحثيث لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأهدى مجلس الإدارة بطولة دوري أبطال آسيا 2021م التي حققها الفريق الأول لكرة القدم إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهـده الأمين -حفظهما الله-؛ إذ كان لدعمهما وعنايتهما بالقطاع الرياضي عظيم الأثر في هذا الإنجاز، الذي يدفعهم لبذل المزيد من الجهد لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، ورفع اسم السعودية في المنافسات القارية والعالمية.

وسأل المجلس الهلالي في الختام المولى القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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