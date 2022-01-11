تمديد تكليف ''القحطاني'' وكيلاً مساعداً بوزارة الصحة

صَدر، اليوم الثلاثاء، قرار بتمديد تكليف مرعي بن حامد القحطاني وكيلاً مساعداً للإمداد والعقود بوزارة الصحة، لمدة عام.
ويُعتبر ''القحطاني" من الكفاءات القيادية المتميزة.
صحيفة "سبق" تهنئ ''القحطاني'' وتتمنى له التوفيق والسداد.
صَدر، اليوم الثلاثاء، قرار بتمديد تكليف مرعي بن حامد القحطاني وكيلاً مساعداً للإمداد والعقود بوزارة الصحة، لمدة عام.
ويُعتبر ''القحطاني" من الكفاءات القيادية المتميزة.
صحيفة "سبق" تهنئ ''القحطاني'' وتتمنى له التوفيق والسداد.
صَدر، اليوم الثلاثاء، قرار بتمديد تكليف مرعي بن حامد القحطاني وكيلاً مساعداً للإمداد والعقود بوزارة الصحة، لمدة عام.
ويُعتبر ''القحطاني" من الكفاءات القيادية المتميزة.
صحيفة "سبق" تهنئ ''القحطاني'' وتتمنى له التوفيق والسداد.
صَدر، اليوم الثلاثاء، قرار بتمديد تكليف مرعي بن حامد القحطاني وكيلاً مساعداً للإمداد والعقود بوزارة الصحة، لمدة عام.
ويُعتبر ''القحطاني" من الكفاءات القيادية المتميزة.
صحيفة "سبق" تهنئ ''القحطاني'' وتتمنى له التوفيق والسداد.