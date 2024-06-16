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قضية "التبرع بالخزان" تتفاعل بردّ "مياه جازان": نعمل لتوفير مصدر بديل

شكرت "سبق" لمتابعتها وناشدت المستفيدين في قرية النصب تحديث البيانات

ردت إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان، على شكوى سكان قرية النصب بمحافظة العارضة ومنهم المتبرع بأرض الخزان الذي يوزع المياه على بقية قرى العارضة؛ لكنها لم تصل للقرية الأقرب والمتبرع بالأرض؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق"، أمس، يوضح معاناة القرية.

وقالت "خدمات المياه": نود في البداية أن نشكر صحيفة "سبق" على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وتابعت: "وحول ما ورد من استفسار عن عدم إيصال المياه إلى أحد المواطنين في محافظة العارضة بمركز القصبة بقرية النصب؛ نوضح لكم أنه يجري العمل على توفير مصدر بديل خلال الفترة الحالية إلى حين استكمال أعمال تنفيذ الشبكات في القرية".

وقالت: "ونشير إلى أن إدارة خدمات المياه بمحافظة العارضة تناشد المستفيدين من خدمات المياه في قرية النصب بالمبادرة، تحديث البيانات بالتواصل عبر (الواتساب) هاتف رقم (0543838081) مع ضرورة إرسال البيانات التالية:

١- اسم مقدم الطلب.

٢- رقم السجل المدني.

٢- عدد أفراد الأسرة.

١- صورة الهوية الوطنية.

٢- صورة كارت العائلة.

٣- رقم الجوال.

وأضافت: "كما أن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان مستمرة في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لجميع المستفيدين من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa على مدار الساعة، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

المياه الوطنية جازان محافظة العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قضية "التبرع بالخزان" تتفاعل بردّ "مياه جازان": نعمل لتوفير مصدر بديل
سبق

ردت إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان، على شكوى سكان قرية النصب بمحافظة العارضة ومنهم المتبرع بأرض الخزان الذي يوزع المياه على بقية قرى العارضة؛ لكنها لم تصل للقرية الأقرب والمتبرع بالأرض؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق"، أمس، يوضح معاناة القرية.

وقالت "خدمات المياه": نود في البداية أن نشكر صحيفة "سبق" على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وتابعت: "وحول ما ورد من استفسار عن عدم إيصال المياه إلى أحد المواطنين في محافظة العارضة بمركز القصبة بقرية النصب؛ نوضح لكم أنه يجري العمل على توفير مصدر بديل خلال الفترة الحالية إلى حين استكمال أعمال تنفيذ الشبكات في القرية".

وقالت: "ونشير إلى أن إدارة خدمات المياه بمحافظة العارضة تناشد المستفيدين من خدمات المياه في قرية النصب بالمبادرة، تحديث البيانات بالتواصل عبر (الواتساب) هاتف رقم (0543838081) مع ضرورة إرسال البيانات التالية:

١- اسم مقدم الطلب.

٢- رقم السجل المدني.

٢- عدد أفراد الأسرة.

١- صورة الهوية الوطنية.

٢- صورة كارت العائلة.

٣- رقم الجوال.

وأضافت: "كما أن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان مستمرة في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لجميع المستفيدين من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa على مدار الساعة، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:14 AM

قضية "التبرع بالخزان" تتفاعل بردّ "مياه جازان": نعمل لتوفير مصدر بديل

شكرت "سبق" لمتابعتها وناشدت المستفيدين في قرية النصب تحديث البيانات

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محمد المواسي - جازان
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ردت إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان، على شكوى سكان قرية النصب بمحافظة العارضة ومنهم المتبرع بأرض الخزان الذي يوزع المياه على بقية قرى العارضة؛ لكنها لم تصل للقرية الأقرب والمتبرع بالأرض؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق"، أمس، يوضح معاناة القرية.

وقالت "خدمات المياه": نود في البداية أن نشكر صحيفة "سبق" على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وتابعت: "وحول ما ورد من استفسار عن عدم إيصال المياه إلى أحد المواطنين في محافظة العارضة بمركز القصبة بقرية النصب؛ نوضح لكم أنه يجري العمل على توفير مصدر بديل خلال الفترة الحالية إلى حين استكمال أعمال تنفيذ الشبكات في القرية".

وقالت: "ونشير إلى أن إدارة خدمات المياه بمحافظة العارضة تناشد المستفيدين من خدمات المياه في قرية النصب بالمبادرة، تحديث البيانات بالتواصل عبر (الواتساب) هاتف رقم (0543838081) مع ضرورة إرسال البيانات التالية:

١- اسم مقدم الطلب.

٢- رقم السجل المدني.

٢- عدد أفراد الأسرة.

١- صورة الهوية الوطنية.

٢- صورة كارت العائلة.

٣- رقم الجوال.

وأضافت: "كما أن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان مستمرة في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لجميع المستفيدين من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa على مدار الساعة، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، وترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

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