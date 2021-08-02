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إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة

على باخرة قادمة من السودان وتم أخذ عينات منها وإرسالها للمختبر

علمت "سبق" من مصادرها عن إعادة باخرة قادمة من السودان بها أكثر من 7 آلاف رأس من الضأن بعد الكشف عليها واتضح إصابتها بحمى القلاعية، بميناء جدة الإسلامي.

وقالت المصادر إن باخرة قادمة من السودان وبها عدد 7853 رأسًا من الضأن، وبعد الاطلاع على الأوراق والكشف على الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر اتضح وجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية.
وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إعادة حمولة الباخرة من الضأن إلى مصدرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها عن إعادة باخرة قادمة من السودان بها أكثر من 7 آلاف رأس من الضأن بعد الكشف عليها واتضح إصابتها بحمى القلاعية، بميناء جدة الإسلامي.

وقالت المصادر إن باخرة قادمة من السودان وبها عدد 7853 رأسًا من الضأن، وبعد الاطلاع على الأوراق والكشف على الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر اتضح وجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية.
وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إعادة حمولة الباخرة من الضأن إلى مصدرها.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
03:14 PM

إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة

على باخرة قادمة من السودان وتم أخذ عينات منها وإرسالها للمختبر

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
842

علمت "سبق" من مصادرها عن إعادة باخرة قادمة من السودان بها أكثر من 7 آلاف رأس من الضأن بعد الكشف عليها واتضح إصابتها بحمى القلاعية، بميناء جدة الإسلامي.

وقالت المصادر إن باخرة قادمة من السودان وبها عدد 7853 رأسًا من الضأن، وبعد الاطلاع على الأوراق والكشف على الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر اتضح وجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية.
وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إعادة حمولة الباخرة من الضأن إلى مصدرها.

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