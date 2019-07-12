الفيصلي يتعاقد مع "كعبي" لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب ''خالد كعبي'' بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ويلعب كعبي في مركز الوسط ويبلغ من العمر 27 عاماً، وسبق له تمثيل ناديي الهلال

والشباب.

من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع نادي الفيصلي وقال: "أتطلع لتقديم مستوى مميز مع زملائي اللاعبين وإسعاد جماهير الفيصلي".

وكان اللاعب قد أنهى علاقته مع نادي الشباب مساء أمس الأول.