البطي يشكر رابطة دوري المحترفين والأندية الرياضية .. على دعمهم لحملة نتراحم

قدم تركي البطي الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" الشكر لرئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين عبد العزيز العفالق، والمدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحميدي وكل منسوبي الرابطة على دعمهم غير المستغرب لحملة اللجنة السنوية #نتراحم_ معهم، التي دشنت مع أول أيام شهر رمضان المبارك لدعم المستفيدين من برامج اللجنة.

وأكد الأمين العام أن دعم رابطة دوري المحترفين والأندية الرياضية للحملة والمساهمة في استعراض نشاطاتها أمر يعكس اهتمامها الحقيقي بالمسؤولية الاجتماعية، مشددًا على أن رابطة دوري المحترفين أولت هذا الجانب رعاية واسعة نراها تثمر اهتمامًا إيجابيًا باللجنـة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بشكل خاص وباقي اللجان الوطنية والجمعيات في المملكة بشكل عام.

يُذكر أن اليوم الأول من انطلاقة حملة #نتراحم _معهم للعام الحالي D1442، شهد تفاعلاً غير مسبوق من قِبل جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهين رسائل تعريفية عن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وبرامجها. اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وبرامجها.