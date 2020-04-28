النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر

بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.

ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.

"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر
سبق

بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.

ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.

"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:54 PM

المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
144

بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.

ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.

"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,646
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,716
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,734

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة