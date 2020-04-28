المهندس "الكبكبي" رئيسًا لبلدية حجر

بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.
ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.
"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.
بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.
ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.
"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.
بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.
ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.
"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.
بقرار أمين محافظة جدة، تم تعيين المهندس أحمد بن معتوق الكبكبي رئيسًا لبلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة.
ويُعتبر المهندس أحمد من القيادات الشابة.
"سبق" تتمنى للمهندس أحمد دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.