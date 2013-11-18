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"حضورياً ".." 30 " ألف طالب وطالبة بمدارس الليث يؤدون الاختبارات

بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة" كورونا "

أدى اليوم الأربعاء أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، وعن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي".

واستقبلت المدارس المتوسطة والثانوية الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية الحضورية في يومها الأول وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة و"وقاية"، حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام كافة المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات، لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له، وأكملت المدارس الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.

فيما طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ونوه" الحازمي" على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والإعداد والترتيب والتنظيم الجيد للاختبارات وفق الخطط المرسومة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات والذين ساهموا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في المدارس وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد .

كما بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية ودعم سير نجاح خطة الاختبارات في المجتمع التعليمي .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حضورياً ".." 30 " ألف طالب وطالبة بمدارس الليث يؤدون الاختبارات
سبق

أدى اليوم الأربعاء أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، وعن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي".

واستقبلت المدارس المتوسطة والثانوية الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية الحضورية في يومها الأول وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة و"وقاية"، حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام كافة المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات، لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له، وأكملت المدارس الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.

فيما طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ونوه" الحازمي" على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والإعداد والترتيب والتنظيم الجيد للاختبارات وفق الخطط المرسومة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات والذين ساهموا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في المدارس وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد .

كما بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية ودعم سير نجاح خطة الاختبارات في المجتمع التعليمي .

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
10:34 PM

"حضورياً ".." 30 " ألف طالب وطالبة بمدارس الليث يؤدون الاختبارات

بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة" كورونا "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أدى اليوم الأربعاء أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، وعن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي".

واستقبلت المدارس المتوسطة والثانوية الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية الحضورية في يومها الأول وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة و"وقاية"، حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام كافة المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات، لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له، وأكملت المدارس الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.

فيما طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ونوه" الحازمي" على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والإعداد والترتيب والتنظيم الجيد للاختبارات وفق الخطط المرسومة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات والذين ساهموا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في المدارس وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد .

كما بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية ودعم سير نجاح خطة الاختبارات في المجتمع التعليمي .

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