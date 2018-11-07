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منهم سيدة تبرعت بجزء من كبدها وأخرى مهندسة صواريخ.. مَنْ هم المتميزون الذين كرمهم خادم الحرمين بالقصيم؟

جاء ذلك في مستهل زيارته الميمونة للمنطقة

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مجموعة من متميزي منطقة القصيم في مستهل زيارته الميمونة للمنطقة.

ونشر حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" إنفوجرافيك، تضمن نبذات عن مجالات عمل هؤلاء المتميزين، وأبرز الجوائز التي حصلوا عليها.

- أحمد بن عبدالعزيز العبيدان: حاصل على جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره لعام 2017م، إضافة إلى حصوله على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعام 1438هـ، كما سبق أن حصل على المركز الأول على مستوى السعودية في حفظ القرآن.

- مشاعل الشميمري: هي أول مهندسة صواريخ في الخليج، وسبق أن أنجزت بحث ماجستير لوكالة ناسا الفضائية عن الصواريخ النووية السلمية لإرسال الإنسان للمريخ، كما استطاعت تأسيس شركتها الخاصة في عمر 26 فقط لصناعة الصواريخ السلمية؛ وذلك لإرسال الأقمار الصناعية للفضاء.

- جمعية سخاء: تم تكريم فريق جمعية سخاء عن طريق ممثله أفنان الدبيخي. وهو أول فريق تطوعي بمنطقة القصيم. ويضم الفريق أكثر من 535 متطوعة، وقُدم من خلاله 109 مبادرة تطوعية.

- رشيد بن سالم البرية: حقق المركز الأول في بطولة أرنولد شوارزنجر العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس لعام 2018، وهي بطولة تقام سنويًّا منذ عام 1976م في مدينة كولمبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

- عبير بنت عطالله العنزي: قامت بالتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها في لافتة إنسانية، كما قامت بالتبرع بكامل حليها لجمعية "كبدك".

- سليمان بن محمد الخويطر -رحمه الله-: كان من أبرز الشباب المهتمين بالبيئة في السعودية، كما كان صاحب فكرة استزراع الغضا في القصيم.

- إبراهيم بن محمد الجالسي: وهو صاحب أعمال اجتماعية وخيرية، ومن بينها تأسيسه جمعية "طهور" لرعاية وخدمة مرضى السرطان بعنيزة، ويعمل حاليًا المدير التنفيذي لجمعية "أمان" لمكافحة التدخين والمخدرات بعنيزة.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منهم سيدة تبرعت بجزء من كبدها وأخرى مهندسة صواريخ.. مَنْ هم المتميزون الذين كرمهم خادم الحرمين بالقصيم؟
سبق

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مجموعة من متميزي منطقة القصيم في مستهل زيارته الميمونة للمنطقة.

ونشر حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" إنفوجرافيك، تضمن نبذات عن مجالات عمل هؤلاء المتميزين، وأبرز الجوائز التي حصلوا عليها.

- أحمد بن عبدالعزيز العبيدان: حاصل على جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره لعام 2017م، إضافة إلى حصوله على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعام 1438هـ، كما سبق أن حصل على المركز الأول على مستوى السعودية في حفظ القرآن.

- مشاعل الشميمري: هي أول مهندسة صواريخ في الخليج، وسبق أن أنجزت بحث ماجستير لوكالة ناسا الفضائية عن الصواريخ النووية السلمية لإرسال الإنسان للمريخ، كما استطاعت تأسيس شركتها الخاصة في عمر 26 فقط لصناعة الصواريخ السلمية؛ وذلك لإرسال الأقمار الصناعية للفضاء.

- جمعية سخاء: تم تكريم فريق جمعية سخاء عن طريق ممثله أفنان الدبيخي. وهو أول فريق تطوعي بمنطقة القصيم. ويضم الفريق أكثر من 535 متطوعة، وقُدم من خلاله 109 مبادرة تطوعية.

- رشيد بن سالم البرية: حقق المركز الأول في بطولة أرنولد شوارزنجر العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس لعام 2018، وهي بطولة تقام سنويًّا منذ عام 1976م في مدينة كولمبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

- عبير بنت عطالله العنزي: قامت بالتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها في لافتة إنسانية، كما قامت بالتبرع بكامل حليها لجمعية "كبدك".

- سليمان بن محمد الخويطر -رحمه الله-: كان من أبرز الشباب المهتمين بالبيئة في السعودية، كما كان صاحب فكرة استزراع الغضا في القصيم.

- إبراهيم بن محمد الجالسي: وهو صاحب أعمال اجتماعية وخيرية، ومن بينها تأسيسه جمعية "طهور" لرعاية وخدمة مرضى السرطان بعنيزة، ويعمل حاليًا المدير التنفيذي لجمعية "أمان" لمكافحة التدخين والمخدرات بعنيزة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:58 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:17 PM

منهم سيدة تبرعت بجزء من كبدها وأخرى مهندسة صواريخ.. مَنْ هم المتميزون الذين كرمهم خادم الحرمين بالقصيم؟

جاء ذلك في مستهل زيارته الميمونة للمنطقة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
17
48,858

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مجموعة من متميزي منطقة القصيم في مستهل زيارته الميمونة للمنطقة.

ونشر حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" إنفوجرافيك، تضمن نبذات عن مجالات عمل هؤلاء المتميزين، وأبرز الجوائز التي حصلوا عليها.

- أحمد بن عبدالعزيز العبيدان: حاصل على جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره لعام 2017م، إضافة إلى حصوله على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعام 1438هـ، كما سبق أن حصل على المركز الأول على مستوى السعودية في حفظ القرآن.

- مشاعل الشميمري: هي أول مهندسة صواريخ في الخليج، وسبق أن أنجزت بحث ماجستير لوكالة ناسا الفضائية عن الصواريخ النووية السلمية لإرسال الإنسان للمريخ، كما استطاعت تأسيس شركتها الخاصة في عمر 26 فقط لصناعة الصواريخ السلمية؛ وذلك لإرسال الأقمار الصناعية للفضاء.

- جمعية سخاء: تم تكريم فريق جمعية سخاء عن طريق ممثله أفنان الدبيخي. وهو أول فريق تطوعي بمنطقة القصيم. ويضم الفريق أكثر من 535 متطوعة، وقُدم من خلاله 109 مبادرة تطوعية.

- رشيد بن سالم البرية: حقق المركز الأول في بطولة أرنولد شوارزنجر العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس لعام 2018، وهي بطولة تقام سنويًّا منذ عام 1976م في مدينة كولمبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

- عبير بنت عطالله العنزي: قامت بالتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها في لافتة إنسانية، كما قامت بالتبرع بكامل حليها لجمعية "كبدك".

- سليمان بن محمد الخويطر -رحمه الله-: كان من أبرز الشباب المهتمين بالبيئة في السعودية، كما كان صاحب فكرة استزراع الغضا في القصيم.

- إبراهيم بن محمد الجالسي: وهو صاحب أعمال اجتماعية وخيرية، ومن بينها تأسيسه جمعية "طهور" لرعاية وخدمة مرضى السرطان بعنيزة، ويعمل حاليًا المدير التنفيذي لجمعية "أمان" لمكافحة التدخين والمخدرات بعنيزة.

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