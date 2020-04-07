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سويسرا تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة

ليرتفع عدد الإصابات المؤكد إلى 22242

سجلت سويسرا اليوم 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكد في البلاد إلى 22242 حالة.
وقالت هيئة الصحة العامة السويسرية: إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع 57 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 641 حالة.

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سويسرا تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة
سبق

سجلت سويسرا اليوم 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكد في البلاد إلى 22242 حالة.
وقالت هيئة الصحة العامة السويسرية: إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع 57 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 641 حالة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:48 PM

سويسرا تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة

ليرتفع عدد الإصابات المؤكد إلى 22242

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت سويسرا اليوم 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكد في البلاد إلى 22242 حالة.
وقالت هيئة الصحة العامة السويسرية: إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع 57 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 641 حالة.

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