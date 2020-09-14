الأسبوع المقبل.. مدارس الرياض تستعد لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الــ"90 "

تحت شعار "همّة حتى القمّة " وعبر المنصّات الإلكترونية وشبكات التواصل

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الــ"90" الذي يأتي هذا العام تحت شعار "همّة حتى القمّة"، وينفذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يأتي ترسيخاً لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقاً للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيراً بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقاً من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب.

وأوضح "الوهيبي"؛ أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "همّة حتى القمّة" ستنطلق فعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد عبر المنصّات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة بدءاً من الأحد المقبل 3 / 2 حتى الأحد 10 / 2 / 1442هـ.

وبيّن "الوهيبي"؛ أن هناك لجاناً تنفيذية مشكّلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكداً على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الـ"90"؛ مؤكداً توثيق جميع الفعاليات المنفّذة والرفع بالتقارير الختامية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني، فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، إضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية.

وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذراً".. إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وأنشطة معبّرة عن مشاعر الولاء والانتماء.