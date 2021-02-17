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إندونيسيا تهدد بحظر "كلوب هاوس"

لم يسجل رسيماً بعدُ

ذكر ديدي بيرمادي المسؤول بوزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الاجتماعي "كلوب هاوس"، لم يسجل بعدُ لدى السلطات في إندونيسيا، ويواجه الحظر؛ إذا لم يمتثل للوائح المحلية.

وأضاف "بيرمادي" أن لائحة وزارية أصبحت سارية المفعول في 24 نوفمبر، وأمام المشغلين ستة أشهر من ذلك التاريخ للتسجيل، وفقاً لـ"رويترز".

تُلزم اللوائح الإندونيسية منصات التكنولوجيا بالتسجيل كمشغل نظام إلكتروني، في السعي للحصول على إذن للعمل.

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إندونيسيا تهدد بحظر "كلوب هاوس"
سبق

ذكر ديدي بيرمادي المسؤول بوزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الاجتماعي "كلوب هاوس"، لم يسجل بعدُ لدى السلطات في إندونيسيا، ويواجه الحظر؛ إذا لم يمتثل للوائح المحلية.

وأضاف "بيرمادي" أن لائحة وزارية أصبحت سارية المفعول في 24 نوفمبر، وأمام المشغلين ستة أشهر من ذلك التاريخ للتسجيل، وفقاً لـ"رويترز".

تُلزم اللوائح الإندونيسية منصات التكنولوجيا بالتسجيل كمشغل نظام إلكتروني، في السعي للحصول على إذن للعمل.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
02:55 PM

إندونيسيا تهدد بحظر "كلوب هاوس"

لم يسجل رسيماً بعدُ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر ديدي بيرمادي المسؤول بوزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الاجتماعي "كلوب هاوس"، لم يسجل بعدُ لدى السلطات في إندونيسيا، ويواجه الحظر؛ إذا لم يمتثل للوائح المحلية.

وأضاف "بيرمادي" أن لائحة وزارية أصبحت سارية المفعول في 24 نوفمبر، وأمام المشغلين ستة أشهر من ذلك التاريخ للتسجيل، وفقاً لـ"رويترز".

تُلزم اللوائح الإندونيسية منصات التكنولوجيا بالتسجيل كمشغل نظام إلكتروني، في السعي للحصول على إذن للعمل.

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