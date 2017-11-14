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"غيث" تهطل على المدينة المنورة ومحافظاتها

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية

تشهد المدينة المنورة، الآن، هطول أمطار متوسطة على بعض الأحياء، فيما تركزت غزارة الأمطار على بعض المحافظات والقرى التابعة لها، جعلها الله، أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأدت "غيث" إلى جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما تشهد بعض المحافظات أمطارًا متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة على المدينة المنورة وبعض المحافظات، وسط تحذيرات مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من أخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.

غيث المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غيث" تهطل على المدينة المنورة ومحافظاتها
سبق

تشهد المدينة المنورة، الآن، هطول أمطار متوسطة على بعض الأحياء، فيما تركزت غزارة الأمطار على بعض المحافظات والقرى التابعة لها، جعلها الله، أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأدت "غيث" إلى جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما تشهد بعض المحافظات أمطارًا متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة على المدينة المنورة وبعض المحافظات، وسط تحذيرات مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من أخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
07:32 PM

"غيث" تهطل على المدينة المنورة ومحافظاتها

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
1,652

تشهد المدينة المنورة، الآن، هطول أمطار متوسطة على بعض الأحياء، فيما تركزت غزارة الأمطار على بعض المحافظات والقرى التابعة لها، جعلها الله، أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأدت "غيث" إلى جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما تشهد بعض المحافظات أمطارًا متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة على المدينة المنورة وبعض المحافظات، وسط تحذيرات مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من أخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.

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