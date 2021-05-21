استشارية أمراض معدية: الأطفال سبب في نقل العدوى بكورونا

نصحت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

كشفت استشارية أمراض معدية أن الأطفال كانوا سببًا في نقل فيروس كورونا في الفترة الأخيرة الماضية، ونصحت في هذا الصدد بعدم تقبيلهم ومصافحتهم.

ودعت الدكتورة حوراء البيات، استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية، الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقالت لـ"الإخبارية": "نتمنى من الجميع ونحن مقبلون على الإجازة الصيفية الالتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الزيارات والتجمعات الأسرية الكبيرة، وعدم تقبيل ومصافحة الأطفال لكونهم أصبحوا الآن الناقل للفيروس في الفترة الأخيرة الماضية، وهذه لم نشهده سابقًا".

ولفتت إلى أن التقلبات الجوية، منها ارتفاع درجة الحرارة، لا تؤثر على نشاط الفيروس، مؤكدة أن المؤثر الوحيد في الحد من انتشاره هو التباعد الجسدي والاجتماعي، والالتزام بالاحترازات، ولبس الكمامة، وأخذ اللقاح.

وقالت: "شهدنا في الصيف الماضي ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا".