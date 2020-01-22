أمير الرياض يتفقد محافظة القويعية ويدشن مشاريع بقيمة 180 مليون ريال

وضع حجر الأساس لمشاريع بلغت قيمتها ما يزيد على 60 مليون ريال

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بزيارة تفقدية لمحافظة القويعية ضمن برنامج زيارات محافظات المنطقة.

وتفصيلاً، كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة محافظ القويعية مساعد بن عبد الرحمن السالم. وقد التقى في مبنى المحافظة رؤساء المحاكم والقضاة وكتّاب العدل ورؤساء المراكز ومسؤولي المحافظات المدنيين والعسكريين والأهالي.

بعد ذلك عقد أمير الرياض اجتماعًا بالمجلسَيْن البلدي والمحلي بمحافظة القويعية، وناقش معهما عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في كل من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى مطالب المجلسَيْن البلدي والمحلي، وناقش معهما تطلعاتهما والتحديات التي تواجههما، ومستقبل المحافظة. كما قدم عرض مرئي عن المشاريع الجاري تنفيذها، ودشن عددًا من المشاريع التنموية، منها الإسكان، ومشاريع بيئية وبلدية، بلغت قيمتها أكثر من 180 مليون ريال. كما دشن مشاريع خيرية وقفية لأوقاف الشاكرين، ووضع حجر الأساس لمشاريع بلغت قيمتها ما يزيد على 60 مليون ريال.

وأعرب أمير الرياض في تصريح صحفي عن تمنياته بأن يوفَّق والمسؤولون بالمحافظة للدفع بمسيرة جديدة من العمل والبناء والتطوير لما فيه مصلحة الوطن والمواطن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وعن المشاريع التي دُشنت، ووُضع حجر أساسها، بيّن أن المشاريع الجاري تنفيذها بالقويعية تزيد على 900 مليون ريال، وستكون ذات فائدة للمواطن، خاصة أنها متنوعة، وتضمنت مشاريع بلدية وتعليمية وصحية وسكنية، وتخص مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء مبانٍ للجهات الحكومية. داعيًا الله أن تكون أذرع خير وبركة للمواطن.

وأكد أمير الرياض أن محافظة القويعية سيكون لها مستقبل زاهر، مشيرًا إلى أن المحافظة ستكون جاذبة للسياحة والترفيه.

ولفت الانتباه إلى وجود فكرة لمشروع إنشاء مستشفى كبير، وعلى مستوى عالٍ، سينفَّذ من قِبل القطاع الخاص، وسيكون موقعه بين محافظتَي القويعية والمزاحمية؛ إذ خُصصت أرض لهذا المشروع. معربًا عن أمله بأن يوفَّق القائمون عليه بالتعاون مع وزارة الصحة؛ ليرى النور قريبًا.

عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي، وتناول سموه طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

وقد رافقه خلال الزيارة مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير الشؤون الخاصة لأمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري.