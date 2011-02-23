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ثالث حادث في 48 ساعة.. ماذا يحدث لمحركات طائرات "بوينغ"؟

بعد احتراق محرك "747" عقب إقلاعها من مطار ماستريتش بهولندا

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA): إن طائرة بوينغ 757- 200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، هبطت اضطراريًّا في مطار سولت ليك سيتي، بسبب مشاكل في المحرك الأيسر. ولم يصب أحد بأذى.

وغيّرت الطائرة التابعة لدلتا إيرلاينز من طراز بوينغ "757- 200"، مسارها وهبطت اضطراريًّا بسلام في مطار سولت ليك سيتي الدولي، بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل، والسبب في ذلك يعود إلى حدوث مشكلة في المحرك الأيسر؛ وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون يومين، بعد احتراق محرك لطائرة بوينغ "747" وهي تحلق في السماء بُعَيد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، أمس الاثنين، وكانت متوجهة إلى نيويورك، وحطت اضطراريًّا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا.

وسبق ذلك بساعات انفجار محرك طائرة بوينغ "777" تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، واستدعى هذا الحادث اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية، أمس الأحد، أوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات "بي.دبليو4000" ريثما يعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

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ثالث حادث في 48 ساعة.. ماذا يحدث لمحركات طائرات "بوينغ"؟
سبق

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA): إن طائرة بوينغ 757- 200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، هبطت اضطراريًّا في مطار سولت ليك سيتي، بسبب مشاكل في المحرك الأيسر. ولم يصب أحد بأذى.

وغيّرت الطائرة التابعة لدلتا إيرلاينز من طراز بوينغ "757- 200"، مسارها وهبطت اضطراريًّا بسلام في مطار سولت ليك سيتي الدولي، بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل، والسبب في ذلك يعود إلى حدوث مشكلة في المحرك الأيسر؛ وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون يومين، بعد احتراق محرك لطائرة بوينغ "747" وهي تحلق في السماء بُعَيد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، أمس الاثنين، وكانت متوجهة إلى نيويورك، وحطت اضطراريًّا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا.

وسبق ذلك بساعات انفجار محرك طائرة بوينغ "777" تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، واستدعى هذا الحادث اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية، أمس الأحد، أوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات "بي.دبليو4000" ريثما يعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
09:20 AM

ثالث حادث في 48 ساعة.. ماذا يحدث لمحركات طائرات "بوينغ"؟

بعد احتراق محرك "747" عقب إقلاعها من مطار ماستريتش بهولندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA): إن طائرة بوينغ 757- 200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، هبطت اضطراريًّا في مطار سولت ليك سيتي، بسبب مشاكل في المحرك الأيسر. ولم يصب أحد بأذى.

وغيّرت الطائرة التابعة لدلتا إيرلاينز من طراز بوينغ "757- 200"، مسارها وهبطت اضطراريًّا بسلام في مطار سولت ليك سيتي الدولي، بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل، والسبب في ذلك يعود إلى حدوث مشكلة في المحرك الأيسر؛ وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون يومين، بعد احتراق محرك لطائرة بوينغ "747" وهي تحلق في السماء بُعَيد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، أمس الاثنين، وكانت متوجهة إلى نيويورك، وحطت اضطراريًّا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا.

وسبق ذلك بساعات انفجار محرك طائرة بوينغ "777" تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، واستدعى هذا الحادث اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية، أمس الأحد، أوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات "بي.دبليو4000" ريثما يعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

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