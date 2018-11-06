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"الصحة" تقدم #خدمة - تطعيم الإنفلونزا في المنازل

تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، فقد أعلنت "الصحة" عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، وذلك بالتعاون مع شركة كريم، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء ٧ نوفمبر حتى الثلاثاءالقادم ١٣نوفمبر.

وأوضحت الصحة أن# خدمة -تطعيم ستشمل عدداً من المدن والمحافظات في المملكة هي (الرياض، وجدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، جازان، حائل، تبوك، والمدينة المنورة، الجوف، الأحساء، عسير، الخبر، الظهران، القطيف)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.

وأبانت أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية، واختيار خدمة (تطعيم)؛ حيث ستصله المركبة التي تقل الطاقم الصحي لإجراء التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً، حيث تم تخصيص العديد من المركبات، لتقديم هذه الخدمة.

وكانت الصحة قد أعلنت عن بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك اعتباراً من ١٤ أكتوبر ٢٠١٨م.

ووجهت دعوتها لكافة أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية، مبينةً أن تطعيم الأنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق ٦٠٪، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الأنفلونزا بنسبة ٨٠٪، بإذن الله .

تجدر الإشارة أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية إستمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي ودحض الشائعات والإدعاءات الخاطئة حول سلامة اللقاحات ومأمونيتها، ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على اتباع السلوكيات السليمة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تقدم #خدمة - تطعيم الإنفلونزا في المنازل
سبق

تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، فقد أعلنت "الصحة" عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، وذلك بالتعاون مع شركة كريم، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء ٧ نوفمبر حتى الثلاثاءالقادم ١٣نوفمبر.

وأوضحت الصحة أن# خدمة -تطعيم ستشمل عدداً من المدن والمحافظات في المملكة هي (الرياض، وجدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، جازان، حائل، تبوك، والمدينة المنورة، الجوف، الأحساء، عسير، الخبر، الظهران، القطيف)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.

وأبانت أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية، واختيار خدمة (تطعيم)؛ حيث ستصله المركبة التي تقل الطاقم الصحي لإجراء التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً، حيث تم تخصيص العديد من المركبات، لتقديم هذه الخدمة.

وكانت الصحة قد أعلنت عن بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك اعتباراً من ١٤ أكتوبر ٢٠١٨م.

ووجهت دعوتها لكافة أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية، مبينةً أن تطعيم الأنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق ٦٠٪، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الأنفلونزا بنسبة ٨٠٪، بإذن الله .

تجدر الإشارة أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية إستمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي ودحض الشائعات والإدعاءات الخاطئة حول سلامة اللقاحات ومأمونيتها، ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على اتباع السلوكيات السليمة .

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
04:37 PM

"الصحة" تقدم #خدمة - تطعيم الإنفلونزا في المنازل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
12,468

تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، فقد أعلنت "الصحة" عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، وذلك بالتعاون مع شركة كريم، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء ٧ نوفمبر حتى الثلاثاءالقادم ١٣نوفمبر.

وأوضحت الصحة أن# خدمة -تطعيم ستشمل عدداً من المدن والمحافظات في المملكة هي (الرياض، وجدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، جازان، حائل، تبوك، والمدينة المنورة، الجوف، الأحساء، عسير، الخبر، الظهران، القطيف)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.

وأبانت أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية، واختيار خدمة (تطعيم)؛ حيث ستصله المركبة التي تقل الطاقم الصحي لإجراء التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً، حيث تم تخصيص العديد من المركبات، لتقديم هذه الخدمة.

وكانت الصحة قد أعلنت عن بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك اعتباراً من ١٤ أكتوبر ٢٠١٨م.

ووجهت دعوتها لكافة أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية، مبينةً أن تطعيم الأنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق ٦٠٪، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الأنفلونزا بنسبة ٨٠٪، بإذن الله .

تجدر الإشارة أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية إستمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي ودحض الشائعات والإدعاءات الخاطئة حول سلامة اللقاحات ومأمونيتها، ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على اتباع السلوكيات السليمة .

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