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عبر الاتصال المرئي.. أمير "الشمالية" يتابع توفّر السلع والمنتجات وثبات أسعارها بالأسواق

خلال ترؤسه اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين.. وجّه بمواصلة الإجراءات الاحترازية لكورونا

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس، الاجتماع الثالث -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

ووجّه، خلال الاجتماع، تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي المحافظات، داعياً سموه الله العلي القدير أن يحفظ للبلاد قادتها، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

وجرى حلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

كما اطلع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن؛ لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات.

وأكد أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم بها، إضافة إلى متابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الاتصال المرئي.. أمير "الشمالية" يتابع توفّر السلع والمنتجات وثبات أسعارها بالأسواق
سبق

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس، الاجتماع الثالث -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

ووجّه، خلال الاجتماع، تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي المحافظات، داعياً سموه الله العلي القدير أن يحفظ للبلاد قادتها، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

وجرى حلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

كما اطلع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن؛ لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات.

وأكد أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم بها، إضافة إلى متابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:32 PM

عبر الاتصال المرئي.. أمير "الشمالية" يتابع توفّر السلع والمنتجات وثبات أسعارها بالأسواق

خلال ترؤسه اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين.. وجّه بمواصلة الإجراءات الاحترازية لكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس، الاجتماع الثالث -عبر الاتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

ووجّه، خلال الاجتماع، تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي المحافظات، داعياً سموه الله العلي القدير أن يحفظ للبلاد قادتها، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

وجرى حلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

كما اطلع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن؛ لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات.

وأكد أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم بها، إضافة إلى متابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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