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شاهد.. "مرور جازان" يكثّف دورياته بالشوراع تزامنًا مع بدء الاختبارات

حرصًا على سلامة الطلاب.. ومطالبات للأهالي بمتابعة مواعيد عودة أبنائهم

قامت إدارة مرور منطقة جازان، بتكثيف تواجد الدوريات الميدانية في كل المحافظات، تزامنًا مع دخول فترة الامتحانات النهائية لنصف العام الدراسي؛ حرصًا على سلامة الطلاب؛ لتسهيل وصولهم، ومنعًا لأي سلوكيات خاطئة قد تؤثر على سلامتهم أو سلامة مستخدمي الطرق الآخرين.

وأهابت إدارة المرور بالمنطقة بأولياء الأمور، متابعة عودتهم بعد الاختبارات درءًا لأي تأثيرات عليهم، قد تؤثر على أمنهم وسلامتهم، وتؤكد حرصها على سلامة أبنائها الطلبة والطالبات، كما تحرص على تجنيبهم أي مخاطر.

مرور جازان اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مرور جازان" يكثّف دورياته بالشوراع تزامنًا مع بدء الاختبارات
سبق

قامت إدارة مرور منطقة جازان، بتكثيف تواجد الدوريات الميدانية في كل المحافظات، تزامنًا مع دخول فترة الامتحانات النهائية لنصف العام الدراسي؛ حرصًا على سلامة الطلاب؛ لتسهيل وصولهم، ومنعًا لأي سلوكيات خاطئة قد تؤثر على سلامتهم أو سلامة مستخدمي الطرق الآخرين.

وأهابت إدارة المرور بالمنطقة بأولياء الأمور، متابعة عودتهم بعد الاختبارات درءًا لأي تأثيرات عليهم، قد تؤثر على أمنهم وسلامتهم، وتؤكد حرصها على سلامة أبنائها الطلبة والطالبات، كما تحرص على تجنيبهم أي مخاطر.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:47 AM

شاهد.. "مرور جازان" يكثّف دورياته بالشوراع تزامنًا مع بدء الاختبارات

حرصًا على سلامة الطلاب.. ومطالبات للأهالي بمتابعة مواعيد عودة أبنائهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قامت إدارة مرور منطقة جازان، بتكثيف تواجد الدوريات الميدانية في كل المحافظات، تزامنًا مع دخول فترة الامتحانات النهائية لنصف العام الدراسي؛ حرصًا على سلامة الطلاب؛ لتسهيل وصولهم، ومنعًا لأي سلوكيات خاطئة قد تؤثر على سلامتهم أو سلامة مستخدمي الطرق الآخرين.

وأهابت إدارة المرور بالمنطقة بأولياء الأمور، متابعة عودتهم بعد الاختبارات درءًا لأي تأثيرات عليهم، قد تؤثر على أمنهم وسلامتهم، وتؤكد حرصها على سلامة أبنائها الطلبة والطالبات، كما تحرص على تجنيبهم أي مخاطر.

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