النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشايع: الحكمة والحنكة في تعامل القيادة السعودية مع الاعتداء الإرهابي على أرامكو

قال إنه اتضح من الإجماع الدولي في إدانة الاعتداء

أكد المستشار خالد الشايع، أن يدعونا في المملكة العربية السعودية لمزيد الاطمئنان وسرور الخاطر؛ الموقفُ الحكيم للقيادة الرشيدة في التعامل مع الاعتداء الإرهابي التخريبي غير المسبوق ضد منشآت أرامكو إمدادات النفط للأسواق العالمية في بقيق وخريص.

وقال: "موقف قيادتنا الرشيدة - بفضل الله - متصف بالتؤدة والحكمة والحنكة؛ ومن مظاهر ذلك أن أتاحت لحلفائها الاشتراك بالاطلاع على نتائج التحقيقات على معملي أرامكو. وتتضح نتيجة ذلك بما حصل من الإجماع الدولي في إدانة الاعتداء ومن يقف وراءه".

وأضاف: نحن المواطنين في المملكة العربية السعودية كلنا ثقة والتفاف خلف قيادتنا والدفاع عن وطننا بكل غالٍ ونفيس. وكم كان فخرنا واطمئناننا - متوكلين على الله - بما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي؛ حيث قال: إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التي تستهدف المنشآت الحيوية وإمدادات النفط العالمية. كما أننا نؤمن بأن الله حافظٌ هذه البلاد وسيدرأ عنها كيد الكائدين واعتداءات المعتدين، ببركة الأعمال الصالحة التي يرضاها الله ويحبها من عباده، من خدمة الحرمين وإعمارهما، ومن إقامة الصلوات وفعل الطاعات في سائر المجالات، والإحسان إلى الناس، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، كما أننا مواطني هذا الوطن العزيز ندرك أن الجهات المعادية تحرص على بث الإشاعات والأراجيف والمعلومات المضللة، ولكنهم مهما عملوا فإنه لا يصح لدينا إلا ما يصدر عن الجهات المختصة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشايع: الحكمة والحنكة في تعامل القيادة السعودية مع الاعتداء الإرهابي على أرامكو
سبق

أكد المستشار خالد الشايع، أن يدعونا في المملكة العربية السعودية لمزيد الاطمئنان وسرور الخاطر؛ الموقفُ الحكيم للقيادة الرشيدة في التعامل مع الاعتداء الإرهابي التخريبي غير المسبوق ضد منشآت أرامكو إمدادات النفط للأسواق العالمية في بقيق وخريص.

وقال: "موقف قيادتنا الرشيدة - بفضل الله - متصف بالتؤدة والحكمة والحنكة؛ ومن مظاهر ذلك أن أتاحت لحلفائها الاشتراك بالاطلاع على نتائج التحقيقات على معملي أرامكو. وتتضح نتيجة ذلك بما حصل من الإجماع الدولي في إدانة الاعتداء ومن يقف وراءه".

وأضاف: نحن المواطنين في المملكة العربية السعودية كلنا ثقة والتفاف خلف قيادتنا والدفاع عن وطننا بكل غالٍ ونفيس. وكم كان فخرنا واطمئناننا - متوكلين على الله - بما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي؛ حيث قال: إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التي تستهدف المنشآت الحيوية وإمدادات النفط العالمية. كما أننا نؤمن بأن الله حافظٌ هذه البلاد وسيدرأ عنها كيد الكائدين واعتداءات المعتدين، ببركة الأعمال الصالحة التي يرضاها الله ويحبها من عباده، من خدمة الحرمين وإعمارهما، ومن إقامة الصلوات وفعل الطاعات في سائر المجالات، والإحسان إلى الناس، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، كما أننا مواطني هذا الوطن العزيز ندرك أن الجهات المعادية تحرص على بث الإشاعات والأراجيف والمعلومات المضللة، ولكنهم مهما عملوا فإنه لا يصح لدينا إلا ما يصدر عن الجهات المختصة في المملكة.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
08:37 PM

الشايع: الحكمة والحنكة في تعامل القيادة السعودية مع الاعتداء الإرهابي على أرامكو

قال إنه اتضح من الإجماع الدولي في إدانة الاعتداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,018

أكد المستشار خالد الشايع، أن يدعونا في المملكة العربية السعودية لمزيد الاطمئنان وسرور الخاطر؛ الموقفُ الحكيم للقيادة الرشيدة في التعامل مع الاعتداء الإرهابي التخريبي غير المسبوق ضد منشآت أرامكو إمدادات النفط للأسواق العالمية في بقيق وخريص.

وقال: "موقف قيادتنا الرشيدة - بفضل الله - متصف بالتؤدة والحكمة والحنكة؛ ومن مظاهر ذلك أن أتاحت لحلفائها الاشتراك بالاطلاع على نتائج التحقيقات على معملي أرامكو. وتتضح نتيجة ذلك بما حصل من الإجماع الدولي في إدانة الاعتداء ومن يقف وراءه".

وأضاف: نحن المواطنين في المملكة العربية السعودية كلنا ثقة والتفاف خلف قيادتنا والدفاع عن وطننا بكل غالٍ ونفيس. وكم كان فخرنا واطمئناننا - متوكلين على الله - بما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي؛ حيث قال: إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التي تستهدف المنشآت الحيوية وإمدادات النفط العالمية. كما أننا نؤمن بأن الله حافظٌ هذه البلاد وسيدرأ عنها كيد الكائدين واعتداءات المعتدين، ببركة الأعمال الصالحة التي يرضاها الله ويحبها من عباده، من خدمة الحرمين وإعمارهما، ومن إقامة الصلوات وفعل الطاعات في سائر المجالات، والإحسان إلى الناس، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، كما أننا مواطني هذا الوطن العزيز ندرك أن الجهات المعادية تحرص على بث الإشاعات والأراجيف والمعلومات المضللة، ولكنهم مهما عملوا فإنه لا يصح لدينا إلا ما يصدر عن الجهات المختصة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,807
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,997
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,960
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,536

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة