"مدني الباحة" تحذّر من تغيّرات جوية حتى الـ 10 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.