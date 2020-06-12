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تفعيلاً لمبادرة " شكراً أبطال الصحة ".. إدارة الفيصلي تكرم الممارسين الصحيين

جددت عقد مقر إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم

جددت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج مساء اليوم عقد مقر إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومعسكر مباريات الفريق في الدوري، بفندق لوبارك كونكورد لموسم إضافي، كان ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد فايز الدهمشي.

من جهة أخرى قام الرئيس التنفيذي للنادي مساعد المويس ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية وليد الرخيمي بزيارة لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة وكان في استقبالهم نائب مدير المستشفى فهد الدعجاني.

جاء ذلك في إطار مبادرة النادي التي أطلقها مساء أمس تحت عنوان شكراً أبطال الصحة، مستهدفاً بذلك الممارسين الصحيين وذلك تقديراً لما يقدمونه من جهود كبيرة في مكافحة جائحة كورونا، حيث قدم النادي عدداً من الهدايا وباقات الورود ضمن الدور الاجتماعي الذي يسعى من خلاله النادي لمشاركة جميع فئات المجتمع.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تفعيلاً لمبادرة " شكراً أبطال الصحة ".. إدارة الفيصلي تكرم الممارسين الصحيين
سبق

جددت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج مساء اليوم عقد مقر إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومعسكر مباريات الفريق في الدوري، بفندق لوبارك كونكورد لموسم إضافي، كان ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد فايز الدهمشي.

من جهة أخرى قام الرئيس التنفيذي للنادي مساعد المويس ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية وليد الرخيمي بزيارة لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة وكان في استقبالهم نائب مدير المستشفى فهد الدعجاني.

جاء ذلك في إطار مبادرة النادي التي أطلقها مساء أمس تحت عنوان شكراً أبطال الصحة، مستهدفاً بذلك الممارسين الصحيين وذلك تقديراً لما يقدمونه من جهود كبيرة في مكافحة جائحة كورونا، حيث قدم النادي عدداً من الهدايا وباقات الورود ضمن الدور الاجتماعي الذي يسعى من خلاله النادي لمشاركة جميع فئات المجتمع.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:33 PM

تفعيلاً لمبادرة " شكراً أبطال الصحة ".. إدارة الفيصلي تكرم الممارسين الصحيين

جددت عقد مقر إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج مساء اليوم عقد مقر إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومعسكر مباريات الفريق في الدوري، بفندق لوبارك كونكورد لموسم إضافي، كان ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد فايز الدهمشي.

من جهة أخرى قام الرئيس التنفيذي للنادي مساعد المويس ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية وليد الرخيمي بزيارة لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة وكان في استقبالهم نائب مدير المستشفى فهد الدعجاني.

جاء ذلك في إطار مبادرة النادي التي أطلقها مساء أمس تحت عنوان شكراً أبطال الصحة، مستهدفاً بذلك الممارسين الصحيين وذلك تقديراً لما يقدمونه من جهود كبيرة في مكافحة جائحة كورونا، حيث قدم النادي عدداً من الهدايا وباقات الورود ضمن الدور الاجتماعي الذي يسعى من خلاله النادي لمشاركة جميع فئات المجتمع.

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