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"النقل والخدمات اللوجستية" تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، وذلك بمجموع أطوال يبلغ 110 كم على مراحل مختلفة عدة، يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله إلى أربع مراحل، وتم الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية، وجارٍ العمل على استكمال الباقي.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التشديد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل بشكل عام.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق السعودية كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها، والارتقاء بجودة الحياة؛ إذ تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية كافة الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في السعودية إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل والخدمات اللوجستية" تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، وذلك بمجموع أطوال يبلغ 110 كم على مراحل مختلفة عدة، يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله إلى أربع مراحل، وتم الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية، وجارٍ العمل على استكمال الباقي.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التشديد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل بشكل عام.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق السعودية كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها، والارتقاء بجودة الحياة؛ إذ تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية كافة الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في السعودية إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:47 PM

"النقل والخدمات اللوجستية" تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض - الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، وذلك بمجموع أطوال يبلغ 110 كم على مراحل مختلفة عدة، يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله إلى أربع مراحل، وتم الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية، وجارٍ العمل على استكمال الباقي.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التشديد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل بشكل عام.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق السعودية كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها، والارتقاء بجودة الحياة؛ إذ تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية كافة الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في السعودية إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

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