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المسعودي يكرم "عمل مكة" لمشاركتهم في الحديقة الثقافية

ضمن ملتقى العاصمة المقدسة الثقافي في نسخته الرابعة

كرم المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي جناح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمشاركتهم الناجحة والفاعلة في الحديقة الثقافية.

يأتي هذا ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الرابعة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، واشتملت على مبادرات فرع الوزارة المشارك بها في الحديقة الثقافيه تأتي في مقدمتها مبادرة "تلاوتي في كبري" لتمكين المسنين والمسنات بدور الرعاية الاجتماعية من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.

كما تضمنت مبادرات فرع الوزارة "بلسان عربي مبين" كبرنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية يهدف لتعزيز وتأصيل قيم استعمال لغة القرآن لدى فتيات ومنسوبات دور الإيواء، و"هويتي عربية.. الخط العربي" المختصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتركز على تدريب أبناء أسر الضمان لتعلم الخط العربي وتحويل الخط العربي لمنتج وإنشاء منافذ بيع لمنتجاتهم، إلى جانب مبادرة "بلغتي أكون" والموجهة لتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية لرفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم مهارة القراءة والكتابة.

ملتقى مكة الثقافي

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المسعودي يكرم "عمل مكة" لمشاركتهم في الحديقة الثقافية
سبق

كرم المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي جناح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمشاركتهم الناجحة والفاعلة في الحديقة الثقافية.

يأتي هذا ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الرابعة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، واشتملت على مبادرات فرع الوزارة المشارك بها في الحديقة الثقافيه تأتي في مقدمتها مبادرة "تلاوتي في كبري" لتمكين المسنين والمسنات بدور الرعاية الاجتماعية من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.

كما تضمنت مبادرات فرع الوزارة "بلسان عربي مبين" كبرنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية يهدف لتعزيز وتأصيل قيم استعمال لغة القرآن لدى فتيات ومنسوبات دور الإيواء، و"هويتي عربية.. الخط العربي" المختصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتركز على تدريب أبناء أسر الضمان لتعلم الخط العربي وتحويل الخط العربي لمنتج وإنشاء منافذ بيع لمنتجاتهم، إلى جانب مبادرة "بلغتي أكون" والموجهة لتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية لرفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم مهارة القراءة والكتابة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
11:18 PM

المسعودي يكرم "عمل مكة" لمشاركتهم في الحديقة الثقافية

ضمن ملتقى العاصمة المقدسة الثقافي في نسخته الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي جناح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمشاركتهم الناجحة والفاعلة في الحديقة الثقافية.

يأتي هذا ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الرابعة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، واشتملت على مبادرات فرع الوزارة المشارك بها في الحديقة الثقافيه تأتي في مقدمتها مبادرة "تلاوتي في كبري" لتمكين المسنين والمسنات بدور الرعاية الاجتماعية من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.

كما تضمنت مبادرات فرع الوزارة "بلسان عربي مبين" كبرنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية يهدف لتعزيز وتأصيل قيم استعمال لغة القرآن لدى فتيات ومنسوبات دور الإيواء، و"هويتي عربية.. الخط العربي" المختصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتركز على تدريب أبناء أسر الضمان لتعلم الخط العربي وتحويل الخط العربي لمنتج وإنشاء منافذ بيع لمنتجاتهم، إلى جانب مبادرة "بلغتي أكون" والموجهة لتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية لرفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم مهارة القراءة والكتابة.

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