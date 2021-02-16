النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب

استغرب من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات؛ استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مخيمات النزوح، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح الذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات اليمنية، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا‏".

وأضاف الوزير الإرياني: "إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".

واستغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، على تصعيد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافها المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، الذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب
سبق

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات؛ استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مخيمات النزوح، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح الذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات اليمنية، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا‏".

وأضاف الوزير الإرياني: "إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".

واستغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، على تصعيد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافها المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، الذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
04:39 PM

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي مخيم النازحين بمأرب

استغرب من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
289

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات؛ استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مخيمات النزوح، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح الذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات اليمنية، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا‏".

وأضاف الوزير الإرياني: "إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".

واستغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، على تصعيد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافها المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، الذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,527
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة