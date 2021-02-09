بعد مصافحة أبو تريكة.. " فيفا " يستبعد "كهربا " والشحات من مونديال الأندية

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ثنائي النادي الأهلي المصري حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا "، من استكمال منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، ما يعني غيابهما عن مباراة تحديد المركز الثالث، بسبب عدم التزامهما الإجراءات الاحترازية.



وأعلن «فيفا» عن إيقاف الثنائي عن المشاركة حتى نهاية البطولة، مع تأكد غيابهما عن لقاء بالميراس البرازيلي، من أجل تحديد صاحب المركز الثالث، بعد قيامهما بمصافحة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق في المدرجات.



