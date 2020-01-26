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مارتشيللو ليبي يعلن رحيله من تدريب المنتخب الصيني

أعلن مارتشيللو ليبي مدرب منتخب الصين رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده، معرباً في ذات الوقت عن خيبة أمله من الأخطاء التي ارتكبها الفريق في المباراة التي خسرها أمام إيران 0-3 يوم أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، وذلك في ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال ليبي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: قدمنا مستوى جيداً في كأس آسيا، وتمكنا من بلوغ الدور ربع النهائي بعدما قدمنا مباريات جيدة، ولكن في مباراة الليلة والخسارة أمام إيران، كنت أتوقع أن المباراة تكون صعبة، ولكن لم أتوقع مثل هذه النتيجة في النهاية.

وأضاف: فوجئت بارتكابنا مثل هذه الأخطاء في المباراة، فمنتخب إيران قوي ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأخطاء أمامه.

وأوضح ليبي: أريد أن أشكر لاعبي فريقي الذين بذلوا جهوداً كبيرة، وقدموا تضحيات كثيرة، ولكنني غاضب من ارتكاب مثل هذه الأخطاء في مباراة مهمة مثل هذه، نتيجة افتقاد التركيز.

وتابع: بنهاية هذه المباراة ينتهي عقدي مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، وكان شرف كبير بالنسبة لي أن أدرب المنتخب الوطني لدولة مثل الصين، وقد حاولت ما بوسعي من أجل تطوير المنتخب الصيني، وقد نجحت في جزء من عملي.

وختم: كنت آمل أن أنهي هذه التجربة بصورة أفضل، وأريد أن أشكر كل من ساند منتخب الصين، وساندني خلال فترة عملي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مارتشيللو ليبي يعلن رحيله من تدريب المنتخب الصيني
سبق

أعلن مارتشيللو ليبي مدرب منتخب الصين رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده، معرباً في ذات الوقت عن خيبة أمله من الأخطاء التي ارتكبها الفريق في المباراة التي خسرها أمام إيران 0-3 يوم أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، وذلك في ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال ليبي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: قدمنا مستوى جيداً في كأس آسيا، وتمكنا من بلوغ الدور ربع النهائي بعدما قدمنا مباريات جيدة، ولكن في مباراة الليلة والخسارة أمام إيران، كنت أتوقع أن المباراة تكون صعبة، ولكن لم أتوقع مثل هذه النتيجة في النهاية.

وأضاف: فوجئت بارتكابنا مثل هذه الأخطاء في المباراة، فمنتخب إيران قوي ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأخطاء أمامه.

وأوضح ليبي: أريد أن أشكر لاعبي فريقي الذين بذلوا جهوداً كبيرة، وقدموا تضحيات كثيرة، ولكنني غاضب من ارتكاب مثل هذه الأخطاء في مباراة مهمة مثل هذه، نتيجة افتقاد التركيز.

وتابع: بنهاية هذه المباراة ينتهي عقدي مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، وكان شرف كبير بالنسبة لي أن أدرب المنتخب الوطني لدولة مثل الصين، وقد حاولت ما بوسعي من أجل تطوير المنتخب الصيني، وقد نجحت في جزء من عملي.

وختم: كنت آمل أن أنهي هذه التجربة بصورة أفضل، وأريد أن أشكر كل من ساند منتخب الصين، وساندني خلال فترة عملي.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
12:33 AM

مارتشيللو ليبي يعلن رحيله من تدريب المنتخب الصيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مارتشيللو ليبي مدرب منتخب الصين رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده، معرباً في ذات الوقت عن خيبة أمله من الأخطاء التي ارتكبها الفريق في المباراة التي خسرها أمام إيران 0-3 يوم أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، وذلك في ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال ليبي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: قدمنا مستوى جيداً في كأس آسيا، وتمكنا من بلوغ الدور ربع النهائي بعدما قدمنا مباريات جيدة، ولكن في مباراة الليلة والخسارة أمام إيران، كنت أتوقع أن المباراة تكون صعبة، ولكن لم أتوقع مثل هذه النتيجة في النهاية.

وأضاف: فوجئت بارتكابنا مثل هذه الأخطاء في المباراة، فمنتخب إيران قوي ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأخطاء أمامه.

وأوضح ليبي: أريد أن أشكر لاعبي فريقي الذين بذلوا جهوداً كبيرة، وقدموا تضحيات كثيرة، ولكنني غاضب من ارتكاب مثل هذه الأخطاء في مباراة مهمة مثل هذه، نتيجة افتقاد التركيز.

وتابع: بنهاية هذه المباراة ينتهي عقدي مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، وكان شرف كبير بالنسبة لي أن أدرب المنتخب الوطني لدولة مثل الصين، وقد حاولت ما بوسعي من أجل تطوير المنتخب الصيني، وقد نجحت في جزء من عملي.

وختم: كنت آمل أن أنهي هذه التجربة بصورة أفضل، وأريد أن أشكر كل من ساند منتخب الصين، وساندني خلال فترة عملي.

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