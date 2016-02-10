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"الزكاة" تنظّم ورشة عمل تعريفية للشركات البريطانية

للتعريف بدور الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب

نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشة عمل للشركات البريطانية بهدف التعريف عن دور الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح والإرشادات ذات العلاقة في المملكة.

تأتي هذه الورشة، ضمن مبادرة الهيئة التعريفية وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والمكلفين الضريبيين في حدود اختصاصها.

وأبدت الهيئة ترحيبها بجميع الشركات البريطانية، كما قدّمت عرضاً تعريفياً عن دورها في القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المنشآت بتنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.

واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل التي أقيمت أخيراً، رؤيتها بأن تكون نموذجاً يُحتذى به على الصعيد العالمي لإدارة الزكاة والضرائب بفعالية وشفافية والتركيز على المكلف.

وأوضحت أن رسالتها تسعى لتمكين استدامة الاقتصاد وازدهار المجتمع، وذلك بتطوير أنظمة الزكاة والضرائب لتقديم خدمات استثنائية.

وتركز محور الورشة على أهمية تقديم الحلول السريعة في تجاوز التحديات الراهنة للشركات عند تطبيق اللوائح والأنظمة في المملكة، كما أبدت الهيئة استعدادها على الدعم بشكل مستمر من خلال الخدمات الإلكترونية أو عبر وسائل التواصل المتاحة.

يُذكر أن الهيئة توفر عديداً من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني gazt.gov.sa والكثير من المعلومات التي تُعد مرجعاً داعماً للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية، كما توفر الهيئة وسائل تواصل للمنشآت التي لديها استفسارات من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على "تويتر" حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care.

الهيئة العامة للزكاة والدخل الهيئة في جباية الزكاة ورشة عمل للشركات البريطانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تنظّم ورشة عمل تعريفية للشركات البريطانية
سبق

نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشة عمل للشركات البريطانية بهدف التعريف عن دور الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح والإرشادات ذات العلاقة في المملكة.

تأتي هذه الورشة، ضمن مبادرة الهيئة التعريفية وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والمكلفين الضريبيين في حدود اختصاصها.

وأبدت الهيئة ترحيبها بجميع الشركات البريطانية، كما قدّمت عرضاً تعريفياً عن دورها في القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المنشآت بتنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.

واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل التي أقيمت أخيراً، رؤيتها بأن تكون نموذجاً يُحتذى به على الصعيد العالمي لإدارة الزكاة والضرائب بفعالية وشفافية والتركيز على المكلف.

وأوضحت أن رسالتها تسعى لتمكين استدامة الاقتصاد وازدهار المجتمع، وذلك بتطوير أنظمة الزكاة والضرائب لتقديم خدمات استثنائية.

وتركز محور الورشة على أهمية تقديم الحلول السريعة في تجاوز التحديات الراهنة للشركات عند تطبيق اللوائح والأنظمة في المملكة، كما أبدت الهيئة استعدادها على الدعم بشكل مستمر من خلال الخدمات الإلكترونية أو عبر وسائل التواصل المتاحة.

يُذكر أن الهيئة توفر عديداً من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني gazt.gov.sa والكثير من المعلومات التي تُعد مرجعاً داعماً للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية، كما توفر الهيئة وسائل تواصل للمنشآت التي لديها استفسارات من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على "تويتر" حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:07 PM

"الزكاة" تنظّم ورشة عمل تعريفية للشركات البريطانية

للتعريف بدور الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشة عمل للشركات البريطانية بهدف التعريف عن دور الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح والإرشادات ذات العلاقة في المملكة.

تأتي هذه الورشة، ضمن مبادرة الهيئة التعريفية وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والمكلفين الضريبيين في حدود اختصاصها.

وأبدت الهيئة ترحيبها بجميع الشركات البريطانية، كما قدّمت عرضاً تعريفياً عن دورها في القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المنشآت بتنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.

واستعرضت الهيئة خلال ورشة العمل التي أقيمت أخيراً، رؤيتها بأن تكون نموذجاً يُحتذى به على الصعيد العالمي لإدارة الزكاة والضرائب بفعالية وشفافية والتركيز على المكلف.

وأوضحت أن رسالتها تسعى لتمكين استدامة الاقتصاد وازدهار المجتمع، وذلك بتطوير أنظمة الزكاة والضرائب لتقديم خدمات استثنائية.

وتركز محور الورشة على أهمية تقديم الحلول السريعة في تجاوز التحديات الراهنة للشركات عند تطبيق اللوائح والأنظمة في المملكة، كما أبدت الهيئة استعدادها على الدعم بشكل مستمر من خلال الخدمات الإلكترونية أو عبر وسائل التواصل المتاحة.

يُذكر أن الهيئة توفر عديداً من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني gazt.gov.sa والكثير من المعلومات التي تُعد مرجعاً داعماً للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية، كما توفر الهيئة وسائل تواصل للمنشآت التي لديها استفسارات من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على "تويتر" حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care.

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