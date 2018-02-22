"الجاسر" يفتتح مكتب الأحوال المدنية بسجن القريات

في زيارة تفقدية بحضور "العتيبي"

زار محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر، سجن المحافظة، مفتتحًا به مكتب الأحوال المدنية، بحضور مدير السجن، العقيد عبدالله بن محمد العتيبي، ومدير الأحوال المدنية بالقريات، غالب بن درداح الفهيقي، وبعض المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وقص "الجاسر" شريط افتتاح المكتب واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأحوال المدنية بالمهام والخدمات التي سيقدمها المكتب للسجناء من إصدار بطاقات الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة، وخدمات أخرى يقدمها المكتب.

بعد ذلك تجول "الجاسر" داخل مباني وأقسام السجن، شملت صالة استقبال الزوار للسجناء، واستمع إلى شرح من مدير سجن القريات عن الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها في استقبال الزوار وخدمة إعاشة النزلاء.

واطلع على ما تم عمله من إدارة السجن من إضافة وتحسينات وخدمات للسجناء، حيث أعرب عن شكره وتقديره لمدير سجن القريات، ومدير الأحوال المدنية، والعاملين معهم على ما يبذلونه ويقدمونه من جهودٍ مميزة وملموسة للنزلاء فيما يخص متابعة معاملاتهم .