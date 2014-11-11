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بعد 5 ساعات من خبر "سبق".. العثور على المفقود "المرحبي" برابغ

وجدته الجهات الأمنية.. وشقيقه: نحن في طريقنا لتسلّمه

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ على المفقود المرحبي بعد 5 ساعات من نشر سبق عن فقدانه، ومناشدة أسرته المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوه قبل أسبوعين وأفادوا بأنه يعاني اعتلالات نفسية، ولا يستطيع السمع أو الكلام "أصم أبكم".

وقد أسهم نشر خبر "سبق" في العثور عليه بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجوده بمحافظة رابغ.

وأفاد شقيقه بأنهم في طريقهم لتسلّمه، موجهاً شكره لـ"سبق"؛ لإسهامها في سرعة العثور عليه، وكذلك الجهات الأمنية.

الجهات الأمنية رابغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 5 ساعات من خبر "سبق".. العثور على المفقود "المرحبي" برابغ
سبق

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ على المفقود المرحبي بعد 5 ساعات من نشر سبق عن فقدانه، ومناشدة أسرته المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوه قبل أسبوعين وأفادوا بأنه يعاني اعتلالات نفسية، ولا يستطيع السمع أو الكلام "أصم أبكم".

وقد أسهم نشر خبر "سبق" في العثور عليه بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجوده بمحافظة رابغ.

وأفاد شقيقه بأنهم في طريقهم لتسلّمه، موجهاً شكره لـ"سبق"؛ لإسهامها في سرعة العثور عليه، وكذلك الجهات الأمنية.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
05:43 PM

بعد 5 ساعات من خبر "سبق".. العثور على المفقود "المرحبي" برابغ

وجدته الجهات الأمنية.. وشقيقه: نحن في طريقنا لتسلّمه

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حسن العيسي - القنفذة
1
7,350

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ على المفقود المرحبي بعد 5 ساعات من نشر سبق عن فقدانه، ومناشدة أسرته المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوه قبل أسبوعين وأفادوا بأنه يعاني اعتلالات نفسية، ولا يستطيع السمع أو الكلام "أصم أبكم".

وقد أسهم نشر خبر "سبق" في العثور عليه بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجوده بمحافظة رابغ.

وأفاد شقيقه بأنهم في طريقهم لتسلّمه، موجهاً شكره لـ"سبق"؛ لإسهامها في سرعة العثور عليه، وكذلك الجهات الأمنية.

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