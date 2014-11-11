بعد 5 ساعات من خبر "سبق".. العثور على المفقود "المرحبي" برابغ

وجدته الجهات الأمنية.. وشقيقه: نحن في طريقنا لتسلّمه

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ على المفقود المرحبي بعد 5 ساعات من نشر سبق عن فقدانه، ومناشدة أسرته المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوه قبل أسبوعين وأفادوا بأنه يعاني اعتلالات نفسية، ولا يستطيع السمع أو الكلام "أصم أبكم".

وقد أسهم نشر خبر "سبق" في العثور عليه بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجوده بمحافظة رابغ.

وأفاد شقيقه بأنهم في طريقهم لتسلّمه، موجهاً شكره لـ"سبق"؛ لإسهامها في سرعة العثور عليه، وكذلك الجهات الأمنية.