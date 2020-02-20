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حديقة الحسينية بمكة تغلق أبوابها استعدادًا لمهرجان الزهور الثاني

محاصرة الشبوك من جميع الاتجاهات والزوّار افترشوا الأرصفة

أغلقت حديقة الحسينية بمكة المكرمة، أبوابها استعدادًا لاحتضان مهرجان الزهور الثاني.

وتفاجأ عدد من مرتادي حديقة الحسينية المعروفة بحديقة الأراك، بمحاصرة الشبوك الحديقة، من جميع الاتجاهات، فيما اضطر عدد من الزوّار افتراش الأرصفة بدلاً من المسطحات الخضراء.

وأشارت المعلومات إلى أن إغلاق الحديقة؛ يأتي استعدادًا للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، نظّمت مهرجان الزهور الأول، برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ العام الماضي، حيث ضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.

وعن أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، جاءت على النحو الآتي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر".

كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

حديقة الحسينية بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حديقة الحسينية بمكة تغلق أبوابها استعدادًا لمهرجان الزهور الثاني
سبق

أغلقت حديقة الحسينية بمكة المكرمة، أبوابها استعدادًا لاحتضان مهرجان الزهور الثاني.

وتفاجأ عدد من مرتادي حديقة الحسينية المعروفة بحديقة الأراك، بمحاصرة الشبوك الحديقة، من جميع الاتجاهات، فيما اضطر عدد من الزوّار افتراش الأرصفة بدلاً من المسطحات الخضراء.

وأشارت المعلومات إلى أن إغلاق الحديقة؛ يأتي استعدادًا للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، نظّمت مهرجان الزهور الأول، برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ العام الماضي، حيث ضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.

وعن أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، جاءت على النحو الآتي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر".

كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:53 PM

حديقة الحسينية بمكة تغلق أبوابها استعدادًا لمهرجان الزهور الثاني

محاصرة الشبوك من جميع الاتجاهات والزوّار افترشوا الأرصفة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت حديقة الحسينية بمكة المكرمة، أبوابها استعدادًا لاحتضان مهرجان الزهور الثاني.

وتفاجأ عدد من مرتادي حديقة الحسينية المعروفة بحديقة الأراك، بمحاصرة الشبوك الحديقة، من جميع الاتجاهات، فيما اضطر عدد من الزوّار افتراش الأرصفة بدلاً من المسطحات الخضراء.

وأشارت المعلومات إلى أن إغلاق الحديقة؛ يأتي استعدادًا للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، نظّمت مهرجان الزهور الأول، برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ العام الماضي، حيث ضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.

وعن أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، جاءت على النحو الآتي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر".

كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

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