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طريق بري يربط بين مصر و9 دول أفريقية

بينها السودان وليبيا وتشاد والكونغو

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر وبين 9 دول إفريقية منها السودان، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".

وبين "الوزير" أن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي.

وأضاف أن هذا الطريق يدعم الصناعة والعمالة المصرية، وسيساهم في نقل البضائع لليبيا.

وأشار إلى تنسيق مع تشاد، حول ما إذا كان خط السير يمر من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على البدء من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو.

الرئيسية/ أخبار العالم

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طريق بري يربط بين مصر و9 دول أفريقية
سبق

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر وبين 9 دول إفريقية منها السودان، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".

وبين "الوزير" أن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي.

وأضاف أن هذا الطريق يدعم الصناعة والعمالة المصرية، وسيساهم في نقل البضائع لليبيا.

وأشار إلى تنسيق مع تشاد، حول ما إذا كان خط السير يمر من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على البدء من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:21 PM

طريق بري يربط بين مصر و9 دول أفريقية

بينها السودان وليبيا وتشاد والكونغو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر وبين 9 دول إفريقية منها السودان، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".

وبين "الوزير" أن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي.

وأضاف أن هذا الطريق يدعم الصناعة والعمالة المصرية، وسيساهم في نقل البضائع لليبيا.

وأشار إلى تنسيق مع تشاد، حول ما إذا كان خط السير يمر من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على البدء من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو.

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