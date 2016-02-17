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"إنفاذ" يشرف على 7 مزادات تقام على 99 فرصة عقارية متميزة

خلال الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إشرافه على 7 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات تقع في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م.

وتعرض المزادات 99 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة، وتبدأ المزادات بمزاد البحر الأحمر الإلكتروني الذي يقام على 5 عقارات متنوعة بمدينتي جدة ورابغ، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على عقارين بمدينتي سكاكا ودومة الجندل، ثم مزاد "عالية الخرج" الحضوري المقام على 16 عقارًا بمحافظة الخرج.

ويقام مزاد أجا وسلمى الحضوري، على 29 عقارًا في مدينة حائل، ومزاد جواهر الوشم الحضوري على 17 فرصة عقارية بمحافظة شقراء، ومزاد جواهر الجوار الحضوري على 17 فرصة عقارية بمدينة مكة المكرمة، ومزاد واحات المشرق الحضوري على 13 فرصة عقارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

مركز الإسناد والتصفية إنفاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنفاذ" يشرف على 7 مزادات تقام على 99 فرصة عقارية متميزة
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إشرافه على 7 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات تقع في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م.

وتعرض المزادات 99 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة، وتبدأ المزادات بمزاد البحر الأحمر الإلكتروني الذي يقام على 5 عقارات متنوعة بمدينتي جدة ورابغ، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على عقارين بمدينتي سكاكا ودومة الجندل، ثم مزاد "عالية الخرج" الحضوري المقام على 16 عقارًا بمحافظة الخرج.

ويقام مزاد أجا وسلمى الحضوري، على 29 عقارًا في مدينة حائل، ومزاد جواهر الوشم الحضوري على 17 فرصة عقارية بمحافظة شقراء، ومزاد جواهر الجوار الحضوري على 17 فرصة عقارية بمدينة مكة المكرمة، ومزاد واحات المشرق الحضوري على 13 فرصة عقارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
01:33 PM

"إنفاذ" يشرف على 7 مزادات تقام على 99 فرصة عقارية متميزة

خلال الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إشرافه على 7 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات تقع في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م.

وتعرض المزادات 99 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة، وتبدأ المزادات بمزاد البحر الأحمر الإلكتروني الذي يقام على 5 عقارات متنوعة بمدينتي جدة ورابغ، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على عقارين بمدينتي سكاكا ودومة الجندل، ثم مزاد "عالية الخرج" الحضوري المقام على 16 عقارًا بمحافظة الخرج.

ويقام مزاد أجا وسلمى الحضوري، على 29 عقارًا في مدينة حائل، ومزاد جواهر الوشم الحضوري على 17 فرصة عقارية بمحافظة شقراء، ومزاد جواهر الجوار الحضوري على 17 فرصة عقارية بمدينة مكة المكرمة، ومزاد واحات المشرق الحضوري على 13 فرصة عقارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

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