فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.

شرطة مكة تحقق في وفاة فتاة وُجد عليها آثار كدمات متفرقة هادي العصيمي سبق 2019-11-24 فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها. وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية. "سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 11:01 PM

اخر تعديل 25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 05:41 AM

شرطة مكة تحقق في وفاة فتاة وُجد عليها آثار كدمات متفرقة فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة





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فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.

وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.