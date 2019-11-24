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شرطة مكة تحقق في وفاة فتاة وُجد عليها آثار كدمات متفرقة

فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.

وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة حروق سجائر كدمات الأدلة الجنائية الطبيب الشرعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تحقق في وفاة فتاة وُجد عليها آثار كدمات متفرقة
سبق

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.

وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:01 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
05:41 AM

شرطة مكة تحقق في وفاة فتاة وُجد عليها آثار كدمات متفرقة

فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
16,615

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.

وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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