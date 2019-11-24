شرطة مكة تحقق في وفاة فتاة وُجد عليها آثار كدمات متفرقة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.
وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.
فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.
وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة حروق سجائر كدمات الأدلة الجنائية الطبيب الشرعي
فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.
وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.
فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار كدمات متفرقة بأنحاء جسمها.
وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.