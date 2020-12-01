"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة.. و"المدني" يحذّر

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة الـ11 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.

من جانبه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.