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معاناة الأهالي من انهيارات طريق "عثوان" تتواصل.. هل تنتهي باجتماع طارئ

باتت تمثل هاجسًا يقلقهم مع كل هطول للأمطار

في الوقت الذي نشرت فيه معاناة أهالي الداير بني مالك من انهيارات طريق عثوان وذلك بعنوان "طريق عثوان".. انهيارات متكررة ولا حلول جذرية.. والأهالي: نخشى العزلة" اجتمع محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمقر المحافظة، مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومقاولي المشروعات الجاري تنفيذها.
وتفقد "ابن لبدة" والمهندس "المطوع" ميدانياً مشروع طريق عثوان، واطلعا على مراحل المشروع، وأكد محافظ الداير بني مالك أهمية إيجاد حلول فعلية لضمان تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظة ومراكزها وقراها بما يحقق الصالح العام ويخدم أهالي المحافظة وقاصديها، معرباً عن تقديره لجهود وزارة النقل، متمنياً التوفيق للجميع.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن انهيارات عقبة عثوان الصخرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان التي باتت تمثل هاجسًا يقلق الأهالي مع كل هطول للأمطار؛ إذ شهدت الأسبوع الحالي انهيارات متجددة من جراء هطول الأمطار الأخيرة؛ ما تسبب في عدد من الحوادث، راح ضحيتها الكثير من الأهالي.
وشهد انهيار الطريق ازدحام عدد كبير من المركبات التي اصطفت طوابير طويلة على امتداد الطريق من الاتجاهين؛ ما زاد من تراكم المركبات على الطريق.
وقال الأهالي من مستخدمي الطريق إن موقع الانهيار معرَّض بشكل متكرر للانهيارات الصخرية التي تغلق الطريق من وقت لآخر؛ وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة؛ تعيق انسيابية حركة السير. مشيرين إلى أن طريق العقبة وعر، ولا تخلو منعطفاته من انهيار على طول العقبة.
وطالب الأهالي بسرعة معالجة الطريق بالكامل، مع توفير وسائل السلامة من حواجز ومصدات ومجارٍ لمياه السيول والأمطار، وتثبيت للصخور المعلقة فوق الطريق لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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معاناة الأهالي من انهيارات طريق "عثوان" تتواصل.. هل تنتهي باجتماع طارئ
سبق

في الوقت الذي نشرت فيه معاناة أهالي الداير بني مالك من انهيارات طريق عثوان وذلك بعنوان "طريق عثوان".. انهيارات متكررة ولا حلول جذرية.. والأهالي: نخشى العزلة" اجتمع محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمقر المحافظة، مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومقاولي المشروعات الجاري تنفيذها.
وتفقد "ابن لبدة" والمهندس "المطوع" ميدانياً مشروع طريق عثوان، واطلعا على مراحل المشروع، وأكد محافظ الداير بني مالك أهمية إيجاد حلول فعلية لضمان تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظة ومراكزها وقراها بما يحقق الصالح العام ويخدم أهالي المحافظة وقاصديها، معرباً عن تقديره لجهود وزارة النقل، متمنياً التوفيق للجميع.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن انهيارات عقبة عثوان الصخرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان التي باتت تمثل هاجسًا يقلق الأهالي مع كل هطول للأمطار؛ إذ شهدت الأسبوع الحالي انهيارات متجددة من جراء هطول الأمطار الأخيرة؛ ما تسبب في عدد من الحوادث، راح ضحيتها الكثير من الأهالي.
وشهد انهيار الطريق ازدحام عدد كبير من المركبات التي اصطفت طوابير طويلة على امتداد الطريق من الاتجاهين؛ ما زاد من تراكم المركبات على الطريق.
وقال الأهالي من مستخدمي الطريق إن موقع الانهيار معرَّض بشكل متكرر للانهيارات الصخرية التي تغلق الطريق من وقت لآخر؛ وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة؛ تعيق انسيابية حركة السير. مشيرين إلى أن طريق العقبة وعر، ولا تخلو منعطفاته من انهيار على طول العقبة.
وطالب الأهالي بسرعة معالجة الطريق بالكامل، مع توفير وسائل السلامة من حواجز ومصدات ومجارٍ لمياه السيول والأمطار، وتثبيت للصخور المعلقة فوق الطريق لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:25 PM

معاناة الأهالي من انهيارات طريق "عثوان" تتواصل.. هل تنتهي باجتماع طارئ

باتت تمثل هاجسًا يقلقهم مع كل هطول للأمطار

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فهد كاملي - جازان
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2,378

في الوقت الذي نشرت فيه معاناة أهالي الداير بني مالك من انهيارات طريق عثوان وذلك بعنوان "طريق عثوان".. انهيارات متكررة ولا حلول جذرية.. والأهالي: نخشى العزلة" اجتمع محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمقر المحافظة، مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومقاولي المشروعات الجاري تنفيذها.
وتفقد "ابن لبدة" والمهندس "المطوع" ميدانياً مشروع طريق عثوان، واطلعا على مراحل المشروع، وأكد محافظ الداير بني مالك أهمية إيجاد حلول فعلية لضمان تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظة ومراكزها وقراها بما يحقق الصالح العام ويخدم أهالي المحافظة وقاصديها، معرباً عن تقديره لجهود وزارة النقل، متمنياً التوفيق للجميع.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن انهيارات عقبة عثوان الصخرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان التي باتت تمثل هاجسًا يقلق الأهالي مع كل هطول للأمطار؛ إذ شهدت الأسبوع الحالي انهيارات متجددة من جراء هطول الأمطار الأخيرة؛ ما تسبب في عدد من الحوادث، راح ضحيتها الكثير من الأهالي.
وشهد انهيار الطريق ازدحام عدد كبير من المركبات التي اصطفت طوابير طويلة على امتداد الطريق من الاتجاهين؛ ما زاد من تراكم المركبات على الطريق.
وقال الأهالي من مستخدمي الطريق إن موقع الانهيار معرَّض بشكل متكرر للانهيارات الصخرية التي تغلق الطريق من وقت لآخر؛ وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة؛ تعيق انسيابية حركة السير. مشيرين إلى أن طريق العقبة وعر، ولا تخلو منعطفاته من انهيار على طول العقبة.
وطالب الأهالي بسرعة معالجة الطريق بالكامل، مع توفير وسائل السلامة من حواجز ومصدات ومجارٍ لمياه السيول والأمطار، وتثبيت للصخور المعلقة فوق الطريق لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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