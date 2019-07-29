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مدير "مدني حائل" يطّلع على السلامة الصناعية بالمطاحن الثانية

خلال عرض تقديمي لمنتجات الشركة ومراحل الإنتاج

اطّلع مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز محمد العضّاض، اليوم، على السلامة الصناعية بشركة المطاحن الثانية في المنطقة.

وكان في استقبال "العضّاض" مدير عام مطاحن حائل، منصور بن جار الله الجار الله، ومديري الإدارات.

وتعرّف مدير الدفاع المدني بحائل، على الشركة من خلال عرض تقديمي عن مراحل الإنتاج وأنواع المنتجات، واستعراض إجراءات وتجهيزات السلامة لدى الشركة.

وتجوّل "العضّاض" يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بحائل، العقيد أحمد الداؤود، داخل مرافق الشركة، إدارات "الصيانة والإنتاج وضمان الجودة والسلامة الصناعية"، ومستودعات التخزين، والمطحنة، ومصنع الأعلاف. واستمع إلى شرح من قبل رئيس قسم السلامة الصناعية، سليمان العبد الله، عن قسم السلامة وتجهيزاته.

وأثنى مدير عام الدفاع المدني، على الجهود المبذولة والتجهيزات، وطرق العمل لما يخدم تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وفي ختام الجولة، قدّم "الجار الله" التقرير السنوي لمطاحن حائل، لمدير الدفاع المدني بحائل.

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مدير "مدني حائل" يطّلع على السلامة الصناعية بالمطاحن الثانية
سبق

اطّلع مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز محمد العضّاض، اليوم، على السلامة الصناعية بشركة المطاحن الثانية في المنطقة.

وكان في استقبال "العضّاض" مدير عام مطاحن حائل، منصور بن جار الله الجار الله، ومديري الإدارات.

وتعرّف مدير الدفاع المدني بحائل، على الشركة من خلال عرض تقديمي عن مراحل الإنتاج وأنواع المنتجات، واستعراض إجراءات وتجهيزات السلامة لدى الشركة.

وتجوّل "العضّاض" يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بحائل، العقيد أحمد الداؤود، داخل مرافق الشركة، إدارات "الصيانة والإنتاج وضمان الجودة والسلامة الصناعية"، ومستودعات التخزين، والمطحنة، ومصنع الأعلاف. واستمع إلى شرح من قبل رئيس قسم السلامة الصناعية، سليمان العبد الله، عن قسم السلامة وتجهيزاته.

وأثنى مدير عام الدفاع المدني، على الجهود المبذولة والتجهيزات، وطرق العمل لما يخدم تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وفي ختام الجولة، قدّم "الجار الله" التقرير السنوي لمطاحن حائل، لمدير الدفاع المدني بحائل.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:06 PM

مدير "مدني حائل" يطّلع على السلامة الصناعية بالمطاحن الثانية

خلال عرض تقديمي لمنتجات الشركة ومراحل الإنتاج

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خالد السليمي - حائل
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اطّلع مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز محمد العضّاض، اليوم، على السلامة الصناعية بشركة المطاحن الثانية في المنطقة.

وكان في استقبال "العضّاض" مدير عام مطاحن حائل، منصور بن جار الله الجار الله، ومديري الإدارات.

وتعرّف مدير الدفاع المدني بحائل، على الشركة من خلال عرض تقديمي عن مراحل الإنتاج وأنواع المنتجات، واستعراض إجراءات وتجهيزات السلامة لدى الشركة.

وتجوّل "العضّاض" يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بحائل، العقيد أحمد الداؤود، داخل مرافق الشركة، إدارات "الصيانة والإنتاج وضمان الجودة والسلامة الصناعية"، ومستودعات التخزين، والمطحنة، ومصنع الأعلاف. واستمع إلى شرح من قبل رئيس قسم السلامة الصناعية، سليمان العبد الله، عن قسم السلامة وتجهيزاته.

وأثنى مدير عام الدفاع المدني، على الجهود المبذولة والتجهيزات، وطرق العمل لما يخدم تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وفي ختام الجولة، قدّم "الجار الله" التقرير السنوي لمطاحن حائل، لمدير الدفاع المدني بحائل.

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