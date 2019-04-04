ضيوف "الملك سلمان" للعمرة يعبرون عن سعادتهم وألسنتهم تلهج بالدعاء

في تصريحات إشادة لهم عقب اكتمال وصولهم للمدينة المنورة

عبَّر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للحجوالعمرة والزيارة، عن سعادتهم الغامرة بالوصول إلى المملكة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وأداء مناسك العمرة، ضمنالمجموعة الرابعة عشرة في البرنامج، وسط الخدمات المتكاملة، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة.

وأشاروا إلى أن هذه الاستضافة هي امتداد لمكارم هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وجهودهما في خدمةالإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في تصريحات لهم خلال وصولهم إلى مقر استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذيتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم ٢٢٥ معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون ٢٧دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وعبر "العقيد الشيخ أمم" من جمهورية موريتانيا عن شعوره قائلاً: بدأت فرحتي منذ إعلان ترشيحي ضمن ضيوف الملك سلمانبالمجموعة الرابعة عشرة، ولا شك أنها كانت من أجمل لحظات عمري ولا أنسى مشاركة أهل بلدي هذه الفرحة التي كان سببهاالملك سلمان، مضيفًا أن الاستقبال في المدينة المنورة كان جدًا مميزا منذ وصوله إلى المطار وحتى مقر الاستضافة من خدماتمتكاملة وجهود وافرة تذكر فتشكر.

وأكد رئيس محكمة طرابلس الشرعية بلبنان، الشيخ عبدالمنعم فؤاد العزاوي، أنه مسرور جدًا بهذه المكرمة الملكية التي بهاتحققت أمنية حياته وهي أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وقال: الشعور أكبر من أن يوصف في هذه اللحظات، ومنذإعلان ترشحي لهذه المكرمة بدأتُ بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يحفظه الله على اهتمامهبالمسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض.

وأشاد المحاضر بالجامعة الأردنية، الدكتور باسم فيصل الجوابرة، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةبوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مبينًا أن هذه الوزارة تعتبر منبر خير وبركة للمسلمين أجمعلدورها البارز في نشر كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك برنامج الاستضافة التيتستضيف في كل مجموعة نخبة من العلماء المؤثرين من مختلف بلدان العالم فشكر الله سعيهم ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين.

وعن مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال إقامتهم بالمدينة المنورة قال القاضي بمحكمة بعلبك الشرعية، الشيخ محمد صالح: رأيناما يسر القلوب من خدمات وافرة وتعامل بأدب جم، فالعاملون متواجدون على مدار الساعة لخدمة المستضافين، مؤكدًا أن هذهالاستضافة تدل دلالة واضحة على اهتمام حكومة المملكة بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يديم على بلادالحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجزي قادتها وشعبها خير الجزاء.

وأثنى إمام وخطيب مسجد الوفاق في العاصمة الأردنية عمان، الشيخ عادل العجارنة، على مستوى الأنشطة الثقافية والدينيةالمعدة لهم في البرنامج، رافعًا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده،الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على جهودهما المستمرة في نصرة قضايا المسلمين، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية،الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين.