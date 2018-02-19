النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. المشاريع المتعثرة بمحافظة تربة.. وتعرف على نِسَب إنجازها

توقفت أعمال المقاولين بأربعة مشاريع تنموية بمحافظة تربة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، لمدة تجاوزت سبع سنوات، وأصبحت هذه المباني ضمن المشاريع المتعثرة بالمحافظة؛ وذلك بعد أن اكتملت نِسَب قليلة من الإنجاز، وتُرِكَ ما تبقى دون استكمال.

وتَمثلت المشاريع المتعثرة في "مبنى الأحوال المدنية ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى قسم المرور ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى الدفاع المدني بالحشرج ونسبة الإنجاز 40%، ومبنى الدفاع المدني بالعلاوة ونسبة الإنجاز 15%".

وضمن إجراءات معتادة قبل بداية تلك المشاريع التنموية؛ فقد حددت لها أوقات زمنية في العقود، وكتبت أيضًا لوحات تعريفية تحمل التفاصيل المهمة، ومن أبرزها: (مدة بداية العقد، وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع)، كما هو معتاد في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية بعد عصر اليوم، وقفت "سبق" على هذه المشاريع المتعثرة في محافظة تربة، ورصدت عددًا من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي، وتلف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشاريع.. ويأتي ذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.

مكة المكرمة تربة المشاريع المشاريع المتعثرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. المشاريع المتعثرة بمحافظة تربة.. وتعرف على نِسَب إنجازها
سبق

توقفت أعمال المقاولين بأربعة مشاريع تنموية بمحافظة تربة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، لمدة تجاوزت سبع سنوات، وأصبحت هذه المباني ضمن المشاريع المتعثرة بالمحافظة؛ وذلك بعد أن اكتملت نِسَب قليلة من الإنجاز، وتُرِكَ ما تبقى دون استكمال.

وتَمثلت المشاريع المتعثرة في "مبنى الأحوال المدنية ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى قسم المرور ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى الدفاع المدني بالحشرج ونسبة الإنجاز 40%، ومبنى الدفاع المدني بالعلاوة ونسبة الإنجاز 15%".

وضمن إجراءات معتادة قبل بداية تلك المشاريع التنموية؛ فقد حددت لها أوقات زمنية في العقود، وكتبت أيضًا لوحات تعريفية تحمل التفاصيل المهمة، ومن أبرزها: (مدة بداية العقد، وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع)، كما هو معتاد في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية بعد عصر اليوم، وقفت "سبق" على هذه المشاريع المتعثرة في محافظة تربة، ورصدت عددًا من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي، وتلف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشاريع.. ويأتي ذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
07:52 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:37 PM

شاهد.. المشاريع المتعثرة بمحافظة تربة.. وتعرف على نِسَب إنجازها

A A A
متعب البقمي - تربة
3
662

توقفت أعمال المقاولين بأربعة مشاريع تنموية بمحافظة تربة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، لمدة تجاوزت سبع سنوات، وأصبحت هذه المباني ضمن المشاريع المتعثرة بالمحافظة؛ وذلك بعد أن اكتملت نِسَب قليلة من الإنجاز، وتُرِكَ ما تبقى دون استكمال.

وتَمثلت المشاريع المتعثرة في "مبنى الأحوال المدنية ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى قسم المرور ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى الدفاع المدني بالحشرج ونسبة الإنجاز 40%، ومبنى الدفاع المدني بالعلاوة ونسبة الإنجاز 15%".

وضمن إجراءات معتادة قبل بداية تلك المشاريع التنموية؛ فقد حددت لها أوقات زمنية في العقود، وكتبت أيضًا لوحات تعريفية تحمل التفاصيل المهمة، ومن أبرزها: (مدة بداية العقد، وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع)، كما هو معتاد في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية بعد عصر اليوم، وقفت "سبق" على هذه المشاريع المتعثرة في محافظة تربة، ورصدت عددًا من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي، وتلف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشاريع.. ويأتي ذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة