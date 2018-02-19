شاهد.. المشاريع المتعثرة بمحافظة تربة.. وتعرف على نِسَب إنجازها

توقفت أعمال المقاولين بأربعة مشاريع تنموية بمحافظة تربة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، لمدة تجاوزت سبع سنوات، وأصبحت هذه المباني ضمن المشاريع المتعثرة بالمحافظة؛ وذلك بعد أن اكتملت نِسَب قليلة من الإنجاز، وتُرِكَ ما تبقى دون استكمال.

وتَمثلت المشاريع المتعثرة في "مبنى الأحوال المدنية ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى قسم المرور ونسبة الإنجاز 15%، ومبنى الدفاع المدني بالحشرج ونسبة الإنجاز 40%، ومبنى الدفاع المدني بالعلاوة ونسبة الإنجاز 15%".

وضمن إجراءات معتادة قبل بداية تلك المشاريع التنموية؛ فقد حددت لها أوقات زمنية في العقود، وكتبت أيضًا لوحات تعريفية تحمل التفاصيل المهمة، ومن أبرزها: (مدة بداية العقد، وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع)، كما هو معتاد في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية بعد عصر اليوم، وقفت "سبق" على هذه المشاريع المتعثرة في محافظة تربة، ورصدت عددًا من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي، وتلف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشاريع.. ويأتي ذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.