النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خسائر فادحة للحوثي.. الجيش اليمني يحرر مساحات شاسعة بالجوف ومأرب وصنعاء

"مجلي" ثمّن دعم قوات التحالف بقيادة السعودية لتحقيق المكاسب في المعارك

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، مضيفًا أنها "قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدمًا أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية".

وأشار العميد" مجلي" إلى أن العمليات الهجومية "جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات الميليشيات الحوثية طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ووصف مجلي التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش الثلاثاء في محافظة الجوف بأنه "استراتيجي"، وتم في عدة جبهات قتالية أهمها جبهة النضود، لافتًا إلى أن قوات الجيش حررت عددًا من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، واستعادت جبال دحيضة بشكل كامل. وفي جبهة الريان، تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

وأضاف أن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة غربًا، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضيين مواقع "خليف الغمارة" وما يجاورها.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدةً الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وثمّن مجلي دعم دول تحالف الشرعية بقيادة السعودية في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر للجيش الوطني.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خسائر فادحة للحوثي.. الجيش اليمني يحرر مساحات شاسعة بالجوف ومأرب وصنعاء
سبق

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، مضيفًا أنها "قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدمًا أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية".

وأشار العميد" مجلي" إلى أن العمليات الهجومية "جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات الميليشيات الحوثية طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ووصف مجلي التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش الثلاثاء في محافظة الجوف بأنه "استراتيجي"، وتم في عدة جبهات قتالية أهمها جبهة النضود، لافتًا إلى أن قوات الجيش حررت عددًا من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، واستعادت جبال دحيضة بشكل كامل. وفي جبهة الريان، تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

وأضاف أن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة غربًا، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضيين مواقع "خليف الغمارة" وما يجاورها.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدةً الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وثمّن مجلي دعم دول تحالف الشرعية بقيادة السعودية في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر للجيش الوطني.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:17 AM

خسائر فادحة للحوثي.. الجيش اليمني يحرر مساحات شاسعة بالجوف ومأرب وصنعاء

"مجلي" ثمّن دعم قوات التحالف بقيادة السعودية لتحقيق المكاسب في المعارك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,175

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، مضيفًا أنها "قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدمًا أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية".

وأشار العميد" مجلي" إلى أن العمليات الهجومية "جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات الميليشيات الحوثية طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ووصف مجلي التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش الثلاثاء في محافظة الجوف بأنه "استراتيجي"، وتم في عدة جبهات قتالية أهمها جبهة النضود، لافتًا إلى أن قوات الجيش حررت عددًا من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، واستعادت جبال دحيضة بشكل كامل. وفي جبهة الريان، تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

وأضاف أن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة غربًا، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضيين مواقع "خليف الغمارة" وما يجاورها.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدةً الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وثمّن مجلي دعم دول تحالف الشرعية بقيادة السعودية في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر للجيش الوطني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,308
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,714
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة