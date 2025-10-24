صحيفة "بيروفية": "كاريلو" يرد على منتقدي انتقاله لـ"الهلال"

قالت صحيفة "atv" البيروفية إن لاعب منتخب بلادها ومحترف نادي الهلال أندريه كاريلو قد ردّ بشدة على الذين انتقدوا قراره بالانتقال لصالح الزعيم السعودي لأربعة مواسم مقبلة من بنفيكا البرتغالي.

وقالت الصحيفة إن اللاعب قد وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مع فريقه وإنه قاب قوسين أو أدنى من الوصول لكأس العالم للأندية مع الهلال السعودي حال تحقيق اللقب الآسيوي.

وقالت الصحيفة إن فريق كاريلو صعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا عقب تأهل فريقه بعد مباراتين دراماتيكيتين مع السد القطري نجح فيهما في الفوز بستة أهداف مقابل خمسة في مجموع المباراتين.

وتأهل أوراوا ريد الياباني لملاقاة الهلال في النهائي الآسيوي بعد تغلبه على جوانغزهو الصيني بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين، علمًا بأن مباراة الذهاب ستُقام في التاسع من نوفمبر على أن تكون مباراة الإياب في الـ 4 من الشهر ذاته.